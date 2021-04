Schuurs trok na Groningen-thuis aan de bel bij Ten Hag: ‘Soms snap ik het niet’

Zaterdag, 3 april 2021 om 08:54

Perr Schuurs begon bij Ajax als basisspeler aan het seizoen, maar verloor zijn plek in de pikorde na de winterstop aan Jurriën Timber. Sinds de jaarwisseling had de 21-jarige centrumverdediger nog acht keer een basisplaats bij de Amsterdammers. Schuurs vertelt in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij bij trainer Erik ten Hag aan de bel trok toen Edson Álvarez in de afwezigheid van Timber de voorkeur kreeg in het centrum van de verdediging.

“De trainer heeft momenteel een andere rol voor me. Maar dat is geen rol waar ik niet mee om kan gaan. Ik ben blij dat ik nog minuten maak en dat we op het punt staan waar we willen: namelijk om prijzen te pakken met Ajax”, geeft Schuurs te kennen. De international van Jong Oranje speelde dit seizoen voorlopig 35 officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan 28 als basisspeler. “Het is ook niet zo dat ik nooit teleurgesteld ben. Als ik ergens mee zit, kan ik naar de trainer toe.”

Zo trok Schuurs aan de bel bij Ten Hag toen de normaal gesproken als middenvelder gebruikte Álvarez de voorkeur boven hem kreeg in de wedstrijd tegen FC Groningen, terwijl hij zelf negentig minuten op de reservebank bleef. “De trainer legde zijn keuze uit. Dan begrijp ik het ook. Iedereen ziet denk ik dat Edson de agressiviteit brengt die we op dit moment nodig hebben”, stelt de verdediger. Hij denkt niet dat hij twee plekken in de pikorde gezakt is, aangezien Álvarez ook in de uitwedstrijd tegen Young Boys in het centrum van de verdediging speelde.

“Zo zie ik het niet. Daarom ging ik ook naar de trainer, want soms snap ik het niet. Daar hebben we goed over gepraat. Dan krijg ik duidelijk uitleg en weet ik wat beter moet doen om er elke wedstrijd te staan”, bekent Schuurs. Hij kijkt toch tevreden terug op dit seizoen. “Op de prestatie het team, want of je nou speelt of niet, je wilt prijzen pakken. Maar ook persoonlijk sta ik er goed voor. De trainer uit veel vertrouwen in onze gesprekken en we spelen mogelijk nog vijftien wedstrijden. En ook daarna ben ik nog niet klaar bij Ajax.”