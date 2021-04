Huurperiode van Joshua Zirkzee bij Parma lijkt per direct te eindigen

De huurperiode van Joshua Zirkzee bij Parma dreigt nu al te eindigen. De Italiaanse club communiceert via de officiële kanalen dat de negentienjarige spits een blessure aan de buitenste knieband heeft opgelopen. De komende tijd zal Zirkzee onderzocht worden door de medische staf van Bayern München, waarna bepaald wordt of hij geopereerd moet worden aan zijn knie.

Het tijdelijke dienstverband van Zirkzee bij Parma is voorlopig sowieso nog geen doorslaand succes. De jeugdinternational heeft vier wedstrijden voor de huidige nummer negentien van de Serie A achter zijn naam staan, overigens allemaal als invaller. Hij moest ook al drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure en zat een keer negentig minuten op de reservebank. In de 108 minuten die hij verspreid over 4 wedstrijden kreeg, was hij nog niet betrokken bij een doelpunt. In de pikorde moet Zirkzee het stellen met een plek achter Graziano Pellè.

BILD schreef vorige week al dat het niet aannemelijk is dat Parma de optie tot koop in de huurovereenkomst met Bayern - die vijftien miljoen euro bedraagt - gaat lichten. Er zou dan voor Zirkzee een ‘moeilijke situatie’ wachten, aangezien Bayern tevreden is over Eric Maxim Choupo-Moting. De stand-in van Robert Lewandowski kan volgens de Duitse krant spoedig een contractverlenging tegemoet zien. Het zou betekenen dat Zirkzee volgend seizoen maximaal de derde spits bij de Duitse topclub zal zijn.

Het lijkt er nu in ieder geval dat de huurperiode van Zirkzee bij Parma per direct eindigt. “Joshua Zirkzee heeft een blessure opgelopen aan de buitenste kniebanden. Hij zal worden onderzocht in overleg met de medische staf van Bayern en heeft mogelijk een operatie nodig”, schrijft Parma in een statement op de website. Parma heeft voorlopig nog tien wedstrijden te spelen in dit Serie A-seizoen en Zirkzee behoort niet tot de selectie voor de uitwedstrijd tegen Benevento van zaterdagmiddag.