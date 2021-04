Naam van Koeman valt in ‘drie eisen’ van Messi voor langer verblijf bij Barça

Zaterdag, 3 april 2021 om 07:52

Lionel Messi staat welwillend tegenover een nieuw contract bij Barcelona, zo claimt Fermín de la Calle. De Spaanse journalist, die werkzaam is voor onder meer Eurosport en El Confidencial, schrijft op de website van de eerstgenoemde sportzender dat de 33-jarige Argentijnse aanvaller wel een lijstje met drie eisen heeft neergelegd bij de nieuwe president Joan Laporta.

Messi is voorlopig nog in het bezit van een aflopend contract en mag in principe vanaf januari al onderhandelen met een nieuwe club. De sterspeler van Barcelona diende vorige zomer een transferverzoek in en leek op weg naar de uitgang, maar de situatie is in de voorbije maanden gekanteld. Het Barcelona van Ronald Koeman is gaan draaien en Josep Maria Bartomeu heeft als president plaatsgemaakt voor Laporta, die op koers lijkt om zijn voornaamste verkiezingsbelofte waar te maken: Messi behouden voor Barcelona.

Voor het zover is, moet Laporta echter wel aan de nodige eisen voldoen. Zo eist Messi dat Barcelona komende zomer een aantal slimme aankopen - zoals het aantrekken van de transfervrije Eric García van Manchester City - doet én een grote slag slaat, om de selectie versterken. Messi acht een topaankoop noodzakelijk voor Barcelona om terug te keren naar de Europese top.

Laporta zat afgelopen week om de tafel met Mino Raiola en Alf-Inge Haaland om over Erling Braut Haaland te praten, al schaakt de entourage van de spits van Borussia Dortmund momenteel op meerdere borden. Bovendien is het de vraag in hoeverre Barcelona een topaankoop kan betalen, aangezien de club met financiële moeilijkheden kampt als gevolg van de coronapandemie. Messi zou tegelijkertijd graag zien dat Barcelona het vertrouwen houdt in de producten van de jeugdopleiding of in ieder geval jonge spelers, zoals Ansu Fati, Pedri en Ilaix Moriba.

Verder verlangt Messi een ‘open communicatie’ met de clubleiding van Barcelona. Luis Enrique en Quique Setien zouden zich moeilijk benaderbaar en streng hebben opgesteld in het verleden. Messi zou dankbaar zijn voor de huidige verstandhouding met Koeman, maar wil op dezelfde manier kunnen communiceren met sportief directeur Ramón Planes. Ondanks de goede relatie met Koeman zou Messi eveneens een directe communicatielijn met Laporta willen hebben, als voorwaarde voor een contractverlenging.