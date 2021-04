Kieft vernietigend: ‘Alsof zij toekomst hebben als de nieuwe backs van Oranje’

Zaterdag, 3 april 2021 om 07:17

Wim Kieft is in zijn column in De Telegraaf bijzonder hard voor Erwin van de Looi en zijn 4-2-2-2-systeem bij Jong Oranje. De oud-spits is van mening dat de bondscoach van Jong Oranje de basis van de Nederlandse voetbalopleiding ‘verkwanselt’. Kieft kan tegelijkertijd maar moeilijk begrijpen waarom Van de Looi niet vanuit de KNVB - “van bondscoach Frank de Boer tot directeur voetbalontwikkeling Art Langeler, directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma tot technisch commissaris Han Berger” - tot de orde geroepen wordt omdat hij Jong Oranje als opleidingsteam misbruikt om Europees kampioen te worden.

Kieft signaleert dat Van de Looi op ‘doorreis door Duitsland’ het 4-2-2-2-systeem heeft opgedaan en bij Jong Oranje de vrijheid krijgt ‘om dit op zijn spelers te projecteren’. “Zoals PSV de Duitser Roger Schmidt de vrije hand heeft gegeven om club en spelers te misbruiken. Maar wij zijn geen Duitsers en de afgelopen vijftig jaar hebben wij een heel eigen succesvolle voetbalcultuur ontwikkeld, die in alle haarvaten van ons voetbal zit genesteld”, schrijft Kieft. "En waarom? Om Europees kampioen te worden.”

“Die hoge KNVB-heren en bondscoach De Boer in het bijzonder moeten Van de Looi aan zijn verstand brengen dat zo’n Europese titel leuk is, maar dat De Boer voor het komende grote EK wil zien hoe Cody Gakpo vanaf de linksbuitenpositie functioneert”, gaat Kieft verder. De analist stelt dat Jong Oranje hetzelfde moet spelen als het ‘grote’ Oranje, omdat het een voorportaal is en De Boer daar wijzer van wordt. “Dat kan hij zien hoe Justin Kluivert het op rechtsbuiten doet. Of Boadu in de spitspositie brengt wat hij eventueel bij het grote Oranje moet brengen. Hij kan Mo Ihattaren erbij halen om hem terug op de rails te krijgen.”

Kieft vindt het niet vreemd dat Van de Looi kritiek oogst en acht het nog verbazingwekkender dat hij zelf de ophef niet begrijpt. Volgens de oud-spits had Jong Oranje zich in een 4-3-3-systeem eveneens voor het EK geplaatst en daar de groepsfase overleefd. “Nee, Van de Looi speelt bij Jong Oranje liever met middenvelder Dani de Wit in de spits en maakt de backs belangrijk. Alsof Jordan Teze, Deyovaisio Zeefuik en Mitchel Bakker toekomst hebben als de nieuwe backs van het Nederlands elftal. Het is ongehoord dat iedereen bij de bond toestaat dat er in een opleidingselftal 4-2-2-2 wordt gespeeld.”