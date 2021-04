Stekelenburg: ‘Eén biertje in de week is dan opeens een krat per dag’

Zaterdag, 3 april 2021 om 06:53

Maarten Stekelenburg bestrijdt in een interview met De Telegraaf dat hij geen ‘trainingsbeest’ zou zijn. De 38-jarige doelman van Ajax stelt dat een imago dat hij niet voor het voetbal zou leven is ontstaan op basis van ‘verhalen van één of twee mensen’, die dit als ‘waarheid’ vertellen. “Dan heb je een stempel waar je niet meer vanaf komt”, geeft Stekelenburg te kennen.

“Ik heb vroeger weleens een sigaretje gerookt”, bekent de ervaren sluitpost. “Daar ben ik negen jaar geleden mee gestopt, maar zogenaamd rook ik een pakje per dag. En na de wedstrijd drink ik een biertje. Maar je weet hoe het werkt: één biertje in de week is, nadat tien mensen dat hebben doorverteld, opeens een krat per dag. Ik zou ook geen trainingsbeest zijn. Maar volgens mij sta ik als eerste op het veld en ben ik er als laatste van af.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Je kan je hier niet tegen verdedigen en daar heb ik ook helemaal geen zin in. Ik keep niet omdat ik de critici de mond wil snoeren, maar omdat ik het mooiste beroep ter wereld heb en bij Ajax ben”, vertelt Stekelenburg. Na in het buitenland voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton te hebben gekeept, keerde de 58-voudig Oranje-international afgelopen zomer terug bij Ajax. Everton liet afgelopen zomer lang in het midden of Stekelenburg kon blijven, waardoor hij zelf de knoop heeft doorgehakt om te vertrekken en terug te keren naar Nederland.

“Als je dan teruggaat, hoop je natuurlijk op één club: Ajax. Gelukkig meldde die zich ook. Nee, het contact ontstond pas nadat ik bij Everton vertrok. Dat was de volgorde”, zegt de sluitpost. Aanvankelijk was hij de stand-in André Onana, iemand die in zijn woorden ‘echt tot de beste keepers van de wereld kan gaan behoren’. Stekelenburg kreeg op een filmavond met zijn kinderen een belletje van trainer Erik ten Hag met de boodschap dat Onana een positieve dopingtest had afgelegd en voor een jaar geschorst zou worden.

“Ik dacht ik vooral aan de onverwachte kans die ik zou krijgen. Ik was blij voor mezelf, maar leefde natuurlijk ook met André mee”, stelt Stekelenburg, die zich in de afgelopen interlandperiode ook weer bij Oranje mocht melden. Hij noemt het ‘geweldig’ om weer bij het Nederlands elftal gezeten te hebben en zou het een ‘beloning’ vinden als hij een plek krijgt in de EK-selectie. Voor het zover is, heeft hij nog een duidelijk doel. “Als je nog om drie prijzen strijdt, wil je drie prijzen winnen. Maar we kijken niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd, omdat dat ons heeft gebracht waar we nu staan: in de positie om te oogsten.”