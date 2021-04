‘Ronaldo en Messi hebben meer gepresteerd, maar in mijn hoofd ben ik beter’

Kylian Mbappé heeft de top mede bereikt dankzij zijn arrogantie, zo vertelt de 22-jarige spits aan het Franse RMC Sport. De goalgetter van Paris Saint-Germain onthult onder meer dat hij voorafgaand aan wedstrijden tegen zichzelf zegt dat hij beter is dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi om extra gemotiveerd te raken. “Je moet jezelf ervan overtuigen dat je in staat bent om bergen te verzetten”, aldus Mbappé.

Wanneer de Franse superster gevraagd wordt naar het belang van arrogantie, is hij duidelijk. “Het ego? Natuurlijk is dat belangrijk, want als je in de problemen zit zal niemand je een duwtje in de rug geven. Mensen begrijpen het hebben van een ego niet. Maar als je niet in goeden doen bent, is er niemand die naar je huis komt om je te vertellen dat je iets wél kan. Je staat er alleen voor en alleen je eigen manier van denken helpt je. Je moet jezelf ervan overtuigen dat je in staat bent om geweldige dingen te doen”, vertelt Mbappé.

De huidige topscorer van de Ligue 1, goed voor 20 goals in 25 optredens, onthult ook te kijken naar andere spelers in de top en geeft aan dat hij zich regelmatig meet met Messi en Ronaldo. "Elke keer als ik op een veld ga zeg ik tegen mezelf dat ik de beste ben, terwijl ik ook samen met Messi en Ronaldo op het veld heb gestaan. Ze zijn betere spelers dan ik en ze hebben een miljard meer dingen gepresteerd dan ik. Maar in mijn hoofd zeg ik altijd tegen mezelf dat ik de beste ben, omdat je op die manier geen grenzen stelt aan de mogelijkheden en alles probeert te geven.”

Mbappé is van mening dat er een taboe rust op arrogantie, en vindt dat niet terecht. “Het hebben van een ego gaat niet om meer salaris hebben dan een tegenstander. Het gaat vooral om de voorbereiding (op een wedstrijd, red.). Het iets persoonlijks en is het een manier om mezelf te overtreffen. Een ego gaat veel verder dan op oppervlakkige wijze alleen maar moi, moi te zeggen.”

Na de kraker van zaterdag in de Ligue 1 tegen Lille OSC komt de sterspeler van PSG op woensdag met zijn ploeg in actie tegen Bayern München. In het heenduel van de kwartfinale van de Champions League zal de Franse formatie uit zijn op revanche na de verloren finale van afgelopen seizoen. Mbappé beleeft tot dusver een uitstekende Europese jaargang, daar hij in zeven wedstrijden al zesmaal doel trof.