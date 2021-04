Sontje Hansen kan ogen niet geloven: ‘Wát? Nee, nee, nee. Wát?!’

Vrijdag, 2 april 2021 om 22:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:43

Sontje Hansen heeft geen begrip voor de strafschop die NAC Breda vrijdagavond kreeg in de wedstrijd tegen Jong Ajax. Tien minuten na de pauze, bij een stand van 0-0, beging Hansen in de ogen van scheidsrechter Richard Martens een overtreding op Moreno Rutten en de daaropvolgende penalty werd benut door Mounir El Allouchi. Het werd uiteindelijk 1-1 op sportpark De Toekomst.

Hansen krijgt na de wedstrijd de beelden te zien van zijn vermeende overtreding. Te zien is dat de aanvaller zijn hand op de arm van Rutten legde, waarna de rechtsback van NAC over de bal trapte bij zijn doelpoging. El Allouchi schoot de penalty door het midden raak. "Wát? Nee, nee, nee. Wát?! Dit is niks", zegt een verbouwereerde Hansen tegen ESPN "Nee, het is héél licht. Helemaal niks. De scheidsrechter moet dit terugzien en dan zou hij denk ik ook zeggen dat het niets is."

Sontje Hansen kan altijd nog scheidsrechter worden ?? "WAATT, dit is helemaal niks" pic.twitter.com/lFLOYjnVoi — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2021

Op slag van rust had Hansen zelf al een strafschop gekregen, toen hij onreglementair werd bejegend door Ramon Hendriks en Lewis Fiorini. De penalty werd om zeep geholpen door Naci Ünüvar, die doelman Nick Olij op zijn weg trof. Na de benutte penalty van El Allouchi zorgde invaller Alex Méndez voor de gelijkmaker, nadat zijn voorzet vanaf de linkerflank plots binnenviel in de rechterhoek.

Ook analist Hans Kraay junior denkt dat NAC een onterechte penalty kreeg. "Ik heb niet de indruk dat hij veel doet. Ik vind hem heel makkelijk gegeven", geeft hij aan in de studio van de betaalzender. Jong Ajax staat na de puntendeling op de dertiende plek; NAC staat vierde. De Bredanaars hebben een achterstand van twee punten op nummer twee Almere City FC en zijn dus nog in de race voor directe promotie.