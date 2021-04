De Graafschap op pijnlijke wijze afgeslacht; Almere City lacht het laatst

Vrijdag, 2 april 2021 om 22:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:14

De Graafschap heeft vrijdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis gingen De Superboeren hard onderuit tegen FC Dordrecht: 0-3. Tegelijkertijd wist Almere City FC uitstekende zaken te doen in het Yanmar Stadion, waar NEC Nijmegen met 2-0 verslagen werd. De Graafschap, dat blijft steken op 64 punten, moet door de onverwachte verliespartij voorrang verlenen op de ranglijst aan de nieuwe nummer twee, Almere City (65 punten).

De Graafschap - FC Dordrecht 0-3

Voorafgaand aan de ontmoeting in De Vijverberg werd er speciale aandacht en een minuut stilte besteed aan Sem Vijverberg: een om het leven gekomen baby die in 2006 gevonden werd in Doetinchem. De Graafschap leek enigszins aangeslagen door het eerbetoon, want op het veld schoot de ploeg van Mike Snoei maar moeizaam uit de startblokken. Dordrecht toonde daarentegen aanvalslust en wist na ruim een half uur spelen de score te openen.

Na een voorzet vanaf de rechterkant beproefde Naoufal Bannis zijn geluk met een omhaal. Hoewel de spits de bal maar half raakte, bracht hij onbedoeld Nikolas Agrafiotis in de gelegenheid om van dichtbij genadeloos binnen te schieten: 0-1. In het tweede bedrijf liep Dordrecht nog verder uit. Bannis ontving een steekbal op maat van Richie Musaba en schoot tien minuten na rust de 0-2 op het scorebord. Ook de derde treffer kwam op naam van Bannis, die wederom op aangeven van Musaba binnenschoot: 0-3.

Almere City FC - NEC Nijmegen 2-0

Na een overwegend terughoudend begin van beide kanten wist Almere City na ruim een kwartier spelen maximaal te profiteren van een fout in de Nijmeegse achterhoede. Door een onfortuinlijk misverstand tussen Kevin Bukusu en Cas Odenthal kreeg Thomas Verheydt de vrije doorgang naar het vijandige doel. De spits schoot vervolgens oog in oog met doelman Mattijs Branderhorst onberispelijk binnen: 1-0. In het tweede bedrijf werd door voorsprong verder uitgebouwd, toen arbiter Joey Kooij een discutabele strafschop toekende aan de thuisploeg na een lichte botsing tussen Branderhorst en Damon Mirani. Verheydt profiteerde van de arbitrale meevaller en werkte op overtuigende wijze de 2-0 tegen de touwen.

Go Ahead Eagles - Roda JC Kerkrade 0-0

De ontmoeting op De Adelaarshorst was een weinig enerverende, zo bleek wel uit het aantal schoten op doel van beide teams: een om twee. Na ruim een half uur spelen werd de eerste serieuze kans van de wedstrijd geproduceerd, toen Dylan Vente namens Roda JC een geplaatst schot vanaf de rand van het zestienmetergebied afvuurde maar doelman Jay Gorter op fraaie wijze redding bracht. Ook in het tweede bedrijf trok Vente aan het kortste eind met een schot na een combinatie met Thijmen Goppel. Go Ahead Eagles noteerde de grootste kans van de wedstrijd vijf minuten voor het eindsignaal via Jacob Mulenga, die van dichtbij rakelings over kopte. Gorter kwam dankzij diens 21ste clean sheet wel weer een stapje dichter bij het vijftig jaar oude record van Tonny van Leeuwen, die namens GVAV 23 keer in een seizoen de nul hield.

MVV Maastricht - FC Eindhoven 2-0

MVV kwam tegen FC Eindhoven pas in de tweede helft op stoom. Vóór rust waren de Limburger al de bovenliggende partij, maar ondanks enkele goede kansen bleven doelpunten uit voor de formatie van trainer Darije Kalezic. Met nog twintig minuten op de klok was het verzet van de gasten uit Eindhoven eindelijk gebroken. Koen Kostons kreeg de bal aangespeeld en vanuit een moeilijke hoek wist de aanvallende middenvelder op fraaie wijze te scoren: 1-0. Drie minuten trok MVV de wedstrijd definitief naar zich toe. Arne Naudts werd in het strafchopgebied neergetrokken en de bal kwam derhalve op de stip te leggen. Diezelfde Naudts ging achter de bal staan en pakte het buitenkansje vervolgens zonder moeite uit: 2-0. De succesvolle slotfase leverde MVV de zesde thuiszege op rij op, terwijl men daarnaast stijgt naar plaats elf in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior - Jong PSV 0-0

De ontmoeting op Woudestein was voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog. Excelsior kreeg met name via topschutter Elías Már Ómarsson, met achttien treffers nummer drie op de topscorerslijst in de Keuken Kampioen Divisie, enkele mogelijkheden, maar door reddingen van doelman Vincent Müller en het gebrek aan scherpte in de afronding kwam de spits niet tot scoren. Namens Jong PSV kwam onder meer Fode Fofana nog dicht bij een treffer, maar ook hij had het vizier niet op scherp staan. Derhalve moesten beide ploegen genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel in Rotterdam.

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

Buiten De Vliert stond een groep fanatieke supporters die Den Bosch naar een overwinning derbyzege trachtte te schreeuwen. Hoewel de aanmoedigingen op het veld hoorbaar waren, slaagden de Noord-Brabantse teams er niet in een wedstrijd van kwalitatief hoog niveau op de mat te leggen. Lang zag het er dan ook naar uit dat het duel in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen, maar in de slotminuut sloeg Den Bosch alsnog toe. Na een overtreding in het zestienmetergebied op Don Bolsius wees scheidsrechter Alex Bos resoluut naar de penaltystip. Jizz Hornkamp ging achter de bal staan en schoot zijn ploeg overtuigend naar een 1-0 zege op TOP Oss.