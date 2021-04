René van der Gijp: ‘Hij heeft alles: een goed lichaam, een mooie uitstraling’

Vrijdag, 2 april 2021 om 21:26 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp weet niet zeker of Cody Gakpo het in zich heeft om 'een internationale topspeler' te worden, maar de analist van Veronica Inside is wél enthousiast over de aanvaller van PSV. Gakpo maakte tijdens de groepsfase van het EK Onder-21 indruk, vooral door in de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1 winst) uit te blinken met twee goals en een assist.

PSV-trainer Roger Schmidt gaf vrijdag op de persconferentie aan dat Gakpo het in zich heeft om de 'internationale top' te halen. "Dat weet je natuurlijk nooit", reageert Van der Gijp. "Internationale topspeler, heb je het dan over Wayne Rooney, dat circuit? Dat zijn behoorlijke spelers, hoor. Maar als je daar net onder zit, dan is het ook al lekker. Laten we wel zeggen dat hij wel alles heeft: hij heeft een goed lichaam, hij heeft een mooie uitstraling voor een voetballer. Een mooie loop. Hij heeft wel alles."

Van der Gijp heeft een indringend advies aan Gakpo. "Je hoopt altijd dat zo'n gozer net zoals Luis Suárez bij Ajax in drie jaar tijd even zeventig goals maakt. Dat zo'n jongen nog drie jaar bij PSV blijft spelen en zich zo ontwikkelt dat hij er ieder jaar twintig inschiet. Dat hij PSV bij wedstrijden waarin het minder gaat eventjes bij de hand neemt. Een redelijk vaste plek krijgt bij het Nederlands elftal... Want anders heb je weer hetzelfde als Steven Bergwijn. Die gaat naar Tottenham Hotspur en komt daar binnen als nobody. Met één interland, of twee interlands. Dan word je niet serieus genomen, ga d'r maar aan staan."