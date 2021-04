Ontslagbrief van Ajax verschijnt op Instagram: ‘Ik laat hem graag eens zien’

Vrijdag, 2 april 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:01

Nick Hengelman ontving deze week net als veel andere spelers van Ajax een ontslagbrief. Betaald voetbalclubs zijn conform de cao-voorwaarden verplicht om aflopende contracten formeel op te zeggen, anders wordt de verbintenis stilzwijgend verlengd. Hengelman, die sinds dit seizoen onder contract staat bij Ajax, laat zijn volgers op Instagram zijn ontslagbrief zien.

"Of ik ook een ontslagbrief heb ontvangen? Jazeker, een van de vele alweer", schrijft de 31-jarige Hengelman bij zijn foto's. "Of we dit erg vinden? Nee hoor, een standaardprocedure volgens de cao betaald voetbal. Ik laat hem graag eens aan jullie zien. En nu? Beide scenario’s heb ik al eens meegemaakt. Of we tekenen bij dezelfde club een nieuw contract, of we tekenen een contract bij een nieuwe club. Welk scenario het dit jaar gaat worden, we gaan het zien..."

Wie naar rechts swypet naar de tweede foto die bij de Instagram-post van Hengelman hoort, kan de ontslagbrief lezen. "Beste Nick, jouw arbeidsovereenkomst met Ajax loopt per 30 juni 2021 af", zo opent de brief die is ondertekend door Marc Overmars, directeur voetbal van Ajax. "Op deze overeenkomst is de cao contractspelers betaald voetbal van toepassing. Zoals medegedeeld zal Ajax jouw arbeidsovereenkomst niet verlengen. Aan de dienstbetrekking tussen jou en Ajax komt daarmee per 30 juni 2021 een einde. Deze brief moet tevens worden beschouw als een aanzegging als bedoeld in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek. We willen je bedanken voor jouw inzet voor de club en wensen je veel succes in de toekomst."

Ajax voert al jaren het beleid dat alle aflopende contracten formeel opgezegd worden, ook die van vertrekkende en gehuurde spelers. Ook het contract van Maarten Stekelenburg is formeel opgezegd, maar met de 38-jarige keeper zijn gesprekken gaande over verlenging. Ook Brian Brobbey, die transfervrij getekend heeft bij RB Leipzig, en de van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi hebben een 'ontslagbrief' op de mat hebben gekregen.

Hengelman werd in oktober vorig jaar transfervrij aangetrokken door Ajax als 'trainingsdoelman' voor Jong Ajax. "Ik heb alleen perspectief op speeltijd als er heel veel blessures zijn", verklaarde de keeper destijds zelf. "Maar ze hebben ook keepers nodig om mee te trainen en ik haal het niveau niet omlaag." Hengelman mag in de Keuken Kampioen Divisie vanwege zijn leeftijd alleen in actie komen tegen andere beloftenteams en speelde daarom geen enkele wedstrijd.