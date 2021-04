Scherpen lovend over inspiratiebron bij Ajax: ‘Nog steeds een van de besten’

Vrijdag, 2 april 2021 om 20:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:47

Ondanks de concurrentiestrijd heeft Kjell Scherpen ontzettend veel waardering voor de 38-jarige Maarten Stekelenburg, die vanwege de schorsing van André Onana onder de lat staat bij Ajax. De pas 21-jarige doelman, die van trainer Erik ten Hag dus geen basisplaats kreeg, is zeer onder de indruk van de professionaliteit die zijn zeventien jaar oudere collega dagelijks aan de dag legt in Amsterdam. "Hij is nog steeds een van de besten."

"Ik hoopte natuurlijk dat de keuze op mij viel, maar ik ben nog maar 21 jaar en heb nog veel tijd", blikt Scherpen terug op de beslissing van Ten Hag om Stekelenburg het vertrouwen te geven in het doel van Ajax. Ondertussen blijft de jonge keeper goed opletten tijdens trainingen en wedstrijden van de koploper in de Eredivisie. "Van Maarten vind ik het knap dat hij er nu staat, terwijl hij lang niet heeft gespeeld. De rust en de kalmte die hij naar de ploeg uitstraalt en het vertrouwen dat hij geeft aan de verdediging zijn dingen waar ik naar heb gekeken."

Stekelenburg, die na ruim drie jaar ook weer terugkeerde in de selectie van het Nederlands elftal, is een ware inspiratiebron voor Scherpen, zeker op het gebied van uitstraling. "Het is wel iets dat ik een beetje heb afgekeken voor mijn spel bij Jong Oranje. Je ziet dat hij nog steeds een van de besten is. We hebben een goede band met elkaar en hij geeft ook veel tips", aldus Scherpen, die zich met Jong Oranje eerder deze week plaatste voor de kwartfinale van het jeugd-EK dankzij een eclatante 6-1 overwinning op Jong Hongarije.

Scherpen, sinds medio 2019 verbonden aan Ajax, blijft ondanks zijn rol op het tweede plan geduldig wachten op zijn kans in de hoofdmacht. Ondertussen blijft de boomlange sluitpost keihard werken aan zijn ontwikkeling. "Door in jezelf te investeren, met wedstrijden bij Jong Ajax en trainingen bij het eerste, word je een veel betere keeper", zo vervolgt de strijdvaardige Scherpen. "Dat is ook gebleken en nu beloond met een basisplek bij Jong Oranje." Het zou overigens goed kunnen dat het geduld bij Ajax een keer opraakt. "Wanneer dat moment is moeten we naar gaan kijken, maar dat is nog voor de toekomst."