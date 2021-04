Forse tegenvaller PSG: basiskracht valt uit voor kraker tegen Bayern München

Vrijdag, 2 april 2021 om 20:18 • Rian Rosendaal

Marco Verratti heeft positief getest op het coronavirus, zo maakt Paris Saint-Germain vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder kwam in de afgelopen interlandperiode namens Italië in actie tegen Noord-Ierland (2-0 winst) en Bulgarije (0-2 winst). Voor zijn terugkeer richting Parijs nam de spelmaker een coronatest af, en testte positief. Een fikse aderlating voor hem en PSG, dat zaterdag Lille OSC ontvangt in de Ligue 1 en woensdag in de kwartfinale van de Champions League op bezoek gaat bij Bayern München.

“Uit de laatste Sars-Cov2 PCR-test is gebleken dat Marco Verratti positief heeft getest. Hij respecteert daarom het isolement en is onderworpen aan het gepaste gezondheidsprotocol”, zo klinkt het officiële bericht van PSG op Twitter. Door de verplichte quarantaine is het uitgesloten dat de Italiaan in actie komt tegen Lille en Bayern. Ook het meespelen van Verratti tegen Racing Strasbourg (10 april) is nog onzeker op dit moment.

De positieve test komt op een slecht moment voor de Parijzenaren, die de komende weken cruciale wedstrijden moeten afwerken in eigen land en in Europa. In Lille wordt dit weekeinde aangetreden tegen de nummer twee van Frankrijk en bij een nederlaag tegen de ploeg van Sven Botman en consorten zou PSG, dat in punten (63) gelijk staat maar een beter doelsaldo heeft, de koppositie verliezen in de Ligue 1. In de Champions League mikt PSG tegen Bayern op revanche voor de verloren finale van vorig seizoen (0-1).

Verratti is een van de dragende krachten op het middenveld, al kwam hij in de achttien competitiewedstrijden en vijf Champions League-duels dit seizoen nog niet tot scoren. Mogelijk worden de honneurs van de verdedigende middenvelder in de aankomende topwedstrijden waargenomen door collega-middenvelder Ander Herrera.