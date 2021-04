Tweede speler van Feyenoord besmet met corona; Sinisterra was de eerste

Vrijdag, 2 april 2021 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

Feyenoord heeft te maken met een tweede coronageval in de selectie, zo melden de Rotterdammers. De Telegraaf weet verder te melden dat Luis Sinisterra de speler is die deze week als eerste speler van Feyenoord positief is getest. De club hield de naam uit privacyoverwegingen zelf geheim. Sinisterra en de tweede besmette speler ontbreken zondag logischerwijs tegen Fortuna Sittard.

Vrijdag werd bekend dat naast de speler met corona, naar nu blijkt Sinisterra dus, ook drie andere spelers preventief in thuisquarantaine zijn gegaan. Onduidelijk is of de nieuwe besmette speler tot die drie spelers behoort die in zelfisolatie waren gegaan. De tweede besmetting is naar voren gekomen uit de testronde die vrijdag werd gehouden onder de voltallige spelersgroep en technische staf.

Dick Advocaat gaf vrijdagmiddag een persconferentie, toen het tweede positieve coronageval nog niet bekend was. "We zullen morgen (zaterdag, red.) moeten afwachten wat er beschikbaar is", aldus de trainer van Feyenoord. "Dit hakt er flink in. We zijn vanochtend allemaal opnieuw getest en die uitslag krijgen we morgen te horen. Er kunnen er best nog meer bijkomen. Ik ga uit van de spelers die ik heb en zeur niet over de spelers die er niet zijn, want die zijn er niet."