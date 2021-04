‘Raiola laat naam Oranje-international vallen in gesprek Barça over Haaland’

Vrijdag, 2 april 2021 om 18:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:32

Tijdens het gesprek met Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft Mino Raiola de naam van Matthijs de Ligt laten vallen, zo weet El Chiringuito-verslaggever Javi de la Peña vrijdag te melden. De zaakwaarnemer was donderdag samen met Alf-Inge Haaland in Barcelona om over een eventuele deal voor Borussia Dortmund-ster Erling Braut Haaland te praten, maar klaarblijkelijk is er ook gesproken over De Ligt.

"De band tussen Raiola en Barcelona is erg goed te noemen", verklaart De la Peña in de televisie-uitzending van het Spaanse medium. "En aan het einde van het gesprek kwam ook een belangrijke naam ter sprake: die van Matthijs de Ligt. Hij is altijd al in beeld geweest bij Barcelona en daarnaast is Ronald Koeman bijzonder gecharmeerd van hem." De Catalanen probeerden De Ligt in 2019 al over te nemen van Ajax, dat de verdediger destijds echter voor 75 miljoen euro aan Juventus. Vorig jaar was de Oranje-international opnieuw in beeld bij Barcelona, dat een ruildeal met Arthur Melo voorstelde. Uiteindelijk maakte niet De Ligt maar Miralem Pjanic de overstap richting Spanje.

Het is vanwege de coronacrisis en de bijbehorende gevolgen op financieel gebied nog maar de vraag of De Ligt Juventus zal verlaten voor een contract bij Barcelona. Daarnaast staat de voormalig Ajacied er bijzonder goed op bij zijn huidige werkgever. Volgens Tuttosport is De Ligt de gedroomde nieuwe aanvoerder van Juventus, mocht de huidige captain Georgio Chiellini na afloop van dit seizoen vertrekken uit Turijn. De centrumverdediger wordt door velen gezien als de nieuwe leider van de nummer drie in de Serie A.

De Ligt werkte bij het Nederlands elftal al enkele jaren samen met Koeman, die zich overigens nog niet heeft uitgesproken over een eventuele hernieuwde samenwerking met de mandekker. Gezien de gesprekken van Laporta met Raiola lijkt de prioriteit te liggen bij het aantrekken van een aanvaller, met Memphis Depay en Sergio Agüero als andere serieuze opties. Raiola en Haaland senior spraken donderdag overigens ook met afvaardigingen van Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City en Manchester United.