Gravenberch legt de bal bij Ajax: ‘Dan moeten ze met iets komen, weet je’

Vrijdag, 2 april 2021 om 17:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:34

Ryan Gravenberch beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en mede daardoor zijn er al geruchten geweest over een voortijdig vertrek van de middenvelder richting een Europese topcompetitie. De Oranje-international, verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie, benadrukt zelf echter dat hij nog niet klaar is voor de stap naar de absolute top in Europa. Gravenberch, met een contract tot 2023 in Amsterdam, ziet zichzelf voorlopig nog bij Ajax spelen.

"Ik had een interview gegeven op het moment dat ik mijn contract had verlengd (in juni 2020, red.)", zo opent Gravenberch vrijdag in een interview met ESPN. "En vorig jaar was het mentaal gewoon wat minder. Op het veld had ik soms van die shakende benen, wat ik altijd zei. Als ik soms een bal kreeg, dan was ik bijvoorbeeld zenuwachtig." Een groot verschil met de situatie van bijna een jaar later. "Dit jaar heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd: 'Jij kan het, je moet gewoon doen waar je goed in bent'. En dat heb ik dit jaar wel laten zien. Ik moet gewoon relaxed blijven op het veld en eigenlijk niet nadenken, dan komt het wel goed", aldus de enthousiaste Gravenberch.

De middenvelder wil echter als achttienjarige niet te hoog van de toren blazen. "Ik ben achttien jaar, een volwassen man. Maar ik ben bijvoorbeeld nog geen Donny van de Beek, die 23 jaar is ofzo. Ik ben nog een jonge jongen, maar al wel volwassen." Verslaggever Milan van Dongen denkt dat Gravenberch met zijn achttien jaar nog niet klaar is voor het buitenland en de Ajacied is het daar wel mee eens. "Nee, ik speel nu gewoon bij Ajax en ik vind het leuk. Ik heb het naar mijn zin hier en, ja, ik heb een contract tot 2023. Ik ben sowieso nu gewoon speler van Ajax, sinds de F-jes speel ik al hier. Ik wil sowieso gewoon voor Ajax spelen." Op de vraag of dat ook volgend seizoen het geval is volgt een duidelijk antwoord. "Dat is wel mijn doel, ja.

Van Dongen vraagt vervolgens of een nieuw contract bij Ajax een optie is. Gravenberch legt wat dat betreft de bal bij het bestuur van de lijstaanvoerder uit Amsterdam. "Dan moet Ajax maar met iets komen, weet je", aldus de jonge middenvelder, dit seizoen goed voor 36 wedstrijden (4 doelpunten en 6 assists) in alle competities namens Ajax. Voor Gravenberch is het overigens de allereerste keer dat hij de titel 'Speler van de Maand' ontvangt. Hij is de negende speler van Ajax die de prijs overhandigt krijgt sinds de start van de uitverkiezing in augustus 2017.