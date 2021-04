‘Daar heeft Berghuis bij Oranje natuurlijk minder last van dan bij Feyenoord’

Vrijdag, 2 april 2021 om 17:11 • Rian Rosendaal

Steven Berghuis kan terugkijken op een overwegend geslaagde interlandperiode met het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller had basisplaatsen tegen Turkije (4-2), Letland (2-0) en Gibraltar (0-7) en kwam in totaal tot twee doelpunten. Feyenoord-trainer Dick Advocaat is dan ook tevreden over de prestaties die zijn aanvoerder heeft geleverd in het shirt van Oranje.

"Daar heeft hij het goed gedaan", verwijst Advocaat vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Fortuna Sittard van zondag naar de interlands die Berghuis met het Nederlands elftal heeft afgewerkt in de kwalificatiecyclus van het WK. "En dat heb ik hem ook verteld. Frank de Boer belde mij daar gisteren (donderdag, red.) over op, dat doet hij waarschijnlijk bij iedere coach die spelers levert. En die was daar ook tevreden over. Dus dan kan ik dat ook tegen hem (Berghuis, red.) vertellen." Advocaat begint daarna aan een verhaal over hoe belangrijk Berghuis is binnen de spelersgroep van Feyenoord.

"Steven kan andere spelers beter maken, daar ben ik echt van overtuigd", zo krijgt de aanvoerder van Feyenoord als compliment mee. "En dat kan je op verschillende manieren doen. We vergeten dat hij zó perfectionistisch bezig is, vooral ook met zichzelf. Met trainen, met verzorging. Die wil gewoon slagen, waar hij ook is. Dan ergert hij zich soms aan mensen die niet kunnen brengen wat hij brengt. Daar heeft hij bij het Nederlands elftal natuurlijk minder last van. En bij ons wat meer soms. Maar onze grote kracht is vooral het elftal en dat hebben ze tot december uitstekend gedaan. De laatste maanden is dat wat minder geworden. Maar ik hoop dat ze begrijpen dat het voor Feyenoord verschrikkelijk belangrijk is dat we Europees voetbal halen. En dat een groot aantal van deze jongens hier volgend seizoen ook speelt", aldus Advocaat.

Advocaat is zeer gelukkig met de inbreng van Berghuis bij Feyenoord, maar dat betekent niet dat hij de aanvaller een voorkeursbehandeling geeft. "Het is een belangrijke pion, maar hij moet ook zijn taken vervullen. En als nou een dat niet doet, kun je dat nog opvangen. Maar met twee spelers moeten andere mensen het gaan doen. En als dat niet goed gebeurt, dan kom je zelfs tegen FC Emmen in de problemen", verwijst Advocaat naar het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen de laagvlieger in de Eredivisie. Verslaggever Bert Maalderink vraagt gelijk of Advocaat daarmee ook doelt op Luis Sinisterra, waarop de Feyenoord-coach met 'ja' antwoordt.