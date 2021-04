Aanvoerdersband die Ronaldo op de grond smeet levert duizenden euro's op

Vrijdag, 2 april 2021 om 15:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:49

Een aanvoerdersband van Cristiano Ronaldo heeft bij een veiling 64.000 euro opgeleverd. Een anonieme koper deed het megabod en mocht zich daarmee de nieuwe eigenaar van het exemplaar noemen. Ronaldo trok de aanvoerdersband in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (2-2) van zijn arm na een arbitrale dwaling van scheidsrechter Danny Makkelie. Het geld komt ten goede aan een Servisch kind die aan een zeldzame ziekte lijdt.

Ronaldo leek met Portugal op weg naar de tweede overwinning in de WK-kwalificatiereeks, toen de aanvaller in de slotminuut van de wedstrijd tegen Servië de bal over de doellijn werkte. Makkelie oordeelde echter anders en liet bij gebrek aan bewijs doorspelen. Daarop trok Ronaldo de aanvoerdersband van zijn arm en gooide deze op het veld, waarna hij niet veel later, tijdens de wedstrijd, woedend van het veld liep. Het duel zou uiteindelijk eindigen in een 2-2 gelijkspel. Daarmee liep Portugal tegen het eerste puntenverlies aan in aanloop naar het WK van 2022 in Qatar.

Het artikel gaat verder onder de video Gözübüyük: 'Scheidsrechters mogen best wat vaker waardering krijgen' Meer videos

Makkelie bood na afloop van het duel zijn excuses aan en gaf aan dat hij fout zat bij de niet toegekende treffer. Ook de zus van Ronaldo, Katia Aveiro, meende zich uit te moeten laten over het veelbesproken moment. "Zijn intentie was om de aanvoerdersband naar het gezicht van de scheidsrechter te gooien na wat hij en zijn assistent ons aan hadden gedaan", aldus Aveiro. Een steward besloot de aanvoerdersband op te pakken en startte met behulp van een regionale sportzender een inzamelingsactie, waarbij een bod kon worden uitgebracht op de band.

Uiteindelijk bleek een anonieme gever met 64.000 euro het hoogste bod te hebben. Het geld komt ten goede aan een Servisch kindje, die lijdt aan een zeldzame ziekte. De kosten voor de behandeling van de ziekte kunnen oplopen tot twee miljoen euro. Bondscoach Fernando Santos van Portugal liet na afloop van de woede-uitbarsting al weten dat de rol van Ronaldo als aanvoerder van de Portugese nationale ploeg niet ter discussie staat. "Hij houdt de aanvoerdersband, voor altijd”, aldus de oefenmeester.