Advocaat licht klein tipje van de sluier op over vier afwezigen bij Feyenoord

Vrijdag, 2 april 2021 om 14:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:06

Dick Advocaat kon op de persconferentie vrijdag niet al te veel prijsgeven over de coronabesmetting bij Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers moet zondag de besmette speler plus drie anderen die in thuisquarantaine zijn gegaan missen tegen Fortuna Sittard. "Ik zou er geen problemen mee hebben om de namen te noemen, daar doe ik niet zo moeilijk over. Maar het mag niet (vanwege privacy, red.)", aldus Advocaat.

De oefenmeester kon alleen zeggen dat Nicolai Jörgensen zondag ontbreekt om een andere reden. "Er zijn een aantal spelers uit voorzorg naar huis gestuurd. Jörgensen is net naar het ziekenhuis gegaan vanwege een blessure aan zijn enkel. Dus die is er ook niet bij." Bij herhaaldelijke vragen van de journalisten hield Advocaat voet bij stuk. "Ik begrijp waar je heen wil, maar daar kan ik niets over zeggen."

Advocaat legt uit dat bij Feyenoord strikte coronaprotocollen gelden. "We zijn vanaf het begin heel stringent bezig geweest om alles goed te doen. We hebben een dokter rondlopen die er heel fanatiek op is, we hebben bijna permanent een viroloog om onze nek hangen die vertelt wat je doen moet. Dat zijn belangrijke pionnen binnen het Erasmus MC."

"Ik vind: de spelersgroep heeft dat goed opgepakt. Maar het is gebeurd in de periode dat de spelers twee dagen vrij waren. De jongen die het betreft kan niet aangeven waar hij het opgelopen heeft", aldus Advocaat, die van Bert Maalderink de vraag kreeg of er spelers bij zitten die hij had willen opstellen tegen Fortuna. "Die zitten er ook tussen. Dat is vervelend, maar dat zijn de feiten. In welke linies? In een paar linies."