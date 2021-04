Juventus heeft oogje op jeugdspeler van NEC (15): ‘Hij is extreem groot’

Zaterdag, 3 april 2021 om 10:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 10:26

De vijftienjarige Willem de Groot mag dromen van een overstap naar Juventus. Daar liep de jeugdspeler van NEC Nijmegen twee weken geleden stage, terwijl hij daarna ook bij Sassuolo op proef mocht komen. De nu al boomlange doelman viert in juni zijn zestiende verjaardag en mag dan eventueel een contract tekenen bij een van de clubs uit de Serie A.

Door Thijs Verhaar

Dennis te Braak legt als hoofd jeugdopleidingen van NEC uit dat hij snapt dat de vijftienjarige van 1,96 meter is opgevallen bij de Italiaanse clubs, maar houdt nog wel een slag om de arm. “Hij is voor zijn leeftijd natuurlijk extreem groot, maar het blijft heel lastig om te zeggen of hij het in zich heeft om te slagen in Italië. Dat is van enorm veel factoren afhankelijk. Verhuizen zijn ouders dan mee? Hoe gaat zijn eventuele nieuwe club hem begeleiden? Is de studie daar ook goed te combineren met sport? Is hij mentaal al klaar voor een vervolgstap? Dat zijn allemaal zaken die een doorbraak kunnen belemmeren, al probeer je als club natuurlijk om het toeval zo veel mogelijk uit te sluiten.”

Daarnaast blijft het volgens Te Braak afwachten hoe de persoonlijkheid van de keeper zich ontwikkelt. Als vijftienjarige zit De Groot nog midden in de pubertijd en het vraagt ook veel van een kind om te aarden in een nieuwe omgeving, aldus de beleidsbepaler van NEC. “In ieder geval heeft hij wel een goede natuurlijke bouw om door te groeien. Daar begint het mee. En voor hem is dit sowieso een heel mooie kans om eens in de keuken van zulke clubs te kijken, want daar wordt weer anders getraind dan hier. Het is goed voor hem om dat mee te maken en dan kan hij daarna samen met zijn ouders afwegen wat het beste voor hem is.”

Te Braak hoopt uiteraard dat het vorig jaar van Feyenoord overgekomen talent in Nijmegen blijft, maar wil De Groot vrijlaten in zijn keuze. “Wij kijken puur naar het belang van het kind. Wat is goed voor hem en wat willen de ouders? Als zij met elkaar geloven in het plan van NEC, mag hij bij ons het opleidingsprogramma blijven volgen. En als hij denkt dat de voorwaarden elders beter zijn, willen we hem die kans ook niet ontnemen”, aldus het hoofd jeugdopleidingen. Het gaat erom waar Willem het beste gevoel bij heeft, want onze visie is ook dat we onze talenten helpen om zelf verantwoordelijk te worden voor hun keuzes.”

Indien hij bij NEC blijft, zal De Groot wel geduld moeten betrachten. De club mag volgens de Nederlandse regelgeving in theorie een contract uitdelen aan een vijftienjarige, maar Te Braak geeft aan dat dit nog niet aan de orde is. De club zet weliswaar sterk in op de doorstroming vanuit de jeugdopleiding, maar moet ook op de centjes letten. “Ons budget is niet zo groot dat we snel jeugdcontracten kunnen uitdelen. We moeten dus keuzes maken en hanteren het beleid dat we kinderen belonen als ze echt een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt.” Te Braak erkent het talent van De Groot, maar laat zich door de interesse van andere clubs niet verleiden om de keeper versneld een contract te geven.

NEC neemt dus bewust het risico dat De Groot in juni besluit om de club te verlaten, wat in tegenstelling zou zijn tot spelers als Joep van der Sluijs, Thomas Beekman, Dirk Proper, Bart van Rooij en Souffian El Karouani, die vanuit de Nijmeegse jeugdopleiding allemaal zijn uitgegroeid tot basisspelers van de hoofdmacht. “Klopt. Willem moet doen wat hij het beste acht. Als hij met zijn ouders en zaakwaarnemer tot de conclusie komt dat hij zich elders beter kan ontwikkelen, dan is dat zijn goed recht. We zullen zien wat er gebeurt. Deze ervaring neemt in ieder geval niemand hem meer af.”

Vader Wim de Groot laat in een reactie aan Voetbalzone weten dat zijn zoon vrijdagavond weer in Nederland is teruggekeerd en terugkijkt op een leerzame tijd. “Dit zijn allemaal weer ervaringen die hij in zijn rugzakje kan stoppen. Ook is het voor hem een mooie opsteker dat hij weer de belangstelling van buitenlandse clubs heeft gewekt. Vorig jaar had hij al bij Arsenal mogen blijven, maar door de regelgeving rondom Brexit heeft dat uiteindelijk toch niets opgeleverd. Toch waren zij de eersten om hem succes te wensen toen ze hoorden dat hij vorige week bij Juventus meeliep”, aldus de trotse vader, die aangeeft dat NEC zijn zoon ‘geweldig’ heeft opgevangen na diens terugkeer uit Engeland en vertrek bij Feyenoord. “Daar zijn we Dennis en de club zeer dankbaar voor. Hij heeft het ook nog steeds naar zijn zin in Nijmegen, dus we zullen zien welk pad hij uiteindelijk kiest.”