Arjen Robben hervat groepstraining en lijkt zich op te maken voor rentree

Vrijdag, 2 april 2021 om 13:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:56

Arjen Robben lijkt zich na maanden revalideren te kunnen gaan opmaken voor zijn rentree bij FC Groningen. De aanvaller werd met hoge verwachtingen teruggehaald naar zijn oude liefde, maar kwam door aanhoudend blessureleed slechts twee keer in actie dit seizoen. Vrijdag voegde Robben zich weer bij de groepstraining van de ploeg van trainer Danny Buijs. De wedstrijd van zaterdag tegen VVV-Venlo komt nog wel te vroeg.

Robben deed in september een half uur mee in de wedstrijd tegen zijn voormalig werkgever PSV (1-3 verlies) en kwam in oktober tegen FC Utrecht een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Ramon Pascal Lundqvist. Daar bleef het tot op heden bij. Het herstelproces van de 37-jarige buitenspeler verloopt uiterst moeizaam en hij gaf eerder openlijk aan te twijfelen over zijn toekomst. "Het is gewoon een hele moeilijke afweging. Ik heb aan het begin aangegeven: 'Ik ga er alles aan doen, ik ga mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken.'", liet hij destijds weten op het clubkanaal van Groningen.

Vrijdag was Robben tijdens de afsluitende training in aanloop naar het duel met VVV de enige die zich met korte mouwen liet zien op het trainingsveld van Groningen. Beelden daarvan werden door de club naar buiten gebracht via sociale media. Wanneer Robben weer minuten kan maken is op dit moment niet bekend. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaf eerder deze week aan te hopen op een langer verblijf van de 96-voudig international van Oranje. "Als Arjen zegt dat hij nog een jaartje door wil, zeggen wij meteen: 'Hartstikke graag.' Wij gaan het contract niet opzeggen."

Ook Hans Nijland sprak zich deze week uit over de situatie rond Robben. De voormalig algemeen directeur van Groningen, die deze week het boek Boerenbluf op de transfermarkt op de markt bracht, hoopt dat Robben ook volgend seizoen in het shirt van Groningen te zien is. "Dat zou ik bijzonder toejuichen", aldus Nijland tegenover het Algemeen Dagblad. "Arjen is een modelprof. Ik kan me voorstellen dat als jonge spelers naast hem zitten in de kleedkamer en samen met hem het veld oplopen, dat dat toegevoegde waarde heeft."