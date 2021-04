Nick Marsman vertrekt bij Feyenoord en ondergaat medische keuring

Vrijdag, 2 april 2021 om 12:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:35

Nick Marsman is in gesprek met Inter Miami, zo meldt Voetbal International op basis van 'Amerikaanse bronnen'. De dertigjarige doelman van Feyenoord beschikt over een aflopend contract en heeft de optie om langer in De Kuip te blijven, maar verkiest een avontuur in de Major League Soccer.

Volgens het weekblad is Marsman al medisch gekeurd bij de club van eigenaar David Beckham. De voormalig keeper van FC Twente en FC Utrecht zal snel zijn handtekening zetten onder een verbintenis in de Verenigde Staten. Marsman gaat bij Inter Miami samenspelen met voormalig Feyenoord-verdediger Kelvin Leerdam, die de overstap vanaf Seattle Sounders naar de club maakt. Ook Gonzalo Higuaín en Blaise Matuidi behoren tot de selectie van Inter Miami-trainer Phil Neville.

Marsman staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Feyenoord, dat hem overnam van FC Utrecht. In zijn eerste seizoen zat de goalie op de bank achter Justin Bijlow, maar in de huidige jaargang komt Marsman door het blessureleed van Bijlow regelmatig aan spelen toe. Marsman speelde dit seizoen tot nu toe 24 officiële wedstrijden en behield de laatste weken óók het vertrouwen van Dick Advocaat toen Bijlow weer fit bevonden was.