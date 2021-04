Schmidt spreekt lichte voorkeur uit over Oranje-rol van Gakpo in de zomer

Vrijdag, 2 april 2021 om 12:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

Trainer Roger Schmidt van PSV houdt een goed gevoel over aan de interlandbreak van zijn spelers. Naast het feit dat nagenoeg alle spelers fit terugkeerden in Eindhoven, gaf Cody Gakpo bij Jong Oranje duidelijk zijn visitekaartje af met twee doelpunten en een assist in de derde poulewedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1). Schmidt sprak in maart met bondscoach Frank de Boer over zijn pupil, maar schuift niet onder stoelen of banken dat een EK met Jong Oranje wellicht beter is voor de ontwikkeling van de aanvaller.

"Cody heeft het goed gedaan", reageert Schmidt vrijdagochtend tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles Almelo. "Voor hem is het goed geweest om deze wedstrijden te spelen. Hij is twee maanden geblesseerd geweest aan zijn enkel en heeft zich laten zien. Hij ging met de wedstrijd beter spelen en in de laatste wedstrijd (tegen Jong Hongarije, red.) speelde hij uitstekend. We zijn blij dat hij zelfvertrouwen heeft opgedaan en de enkel vertrouwd voelde."

Gakpo begon tegen Jong Roemenië (1-1) nog op de reservebank, maar kreeg tegen Jong Duitsland (1-1) en Jong Hongarije het vertrouwen van bondscoach Erwin van de Looi met een basisplaats. "Cody heeft een belangrijke stap gezet in zijn ontwikkeling", gaat Schmidt verder. De Duitser durft niet te voorspellen waar de aanvaller komende zomer actief zal zijn. "Misschien is het voor hem wel beter om met Jong Oranje in de knock out-fase tegen grote landen als Jong Frankrijk, Jong Spanje of Jong Duitsland te spelen. Het is belangrijk voor hem om als leider te fungeren bij Jong Oranje in zulke wedstrijden. Misschien kunnen ze het EK winnen, dat zou goed zijn voor zijn ontwikkeling."

Schmidt sprak in maart met De Boer over een aantal van zijn spelers. Zo ging het over Mohamed Ihattaren en werd ook de ontwikkeling van Gakpo besproken. "Wellicht dat hij in de toekomst van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal. Er zijn in het Nederlands elftal veel goede aanvallers. Hij draait een goed seizoen, maar heeft pech gehad met zijn blessure. Gelukkig is hij weer fit. Hij kan zeker een optie zijn voor het Nederlands elftal. Dat blijft altijd een beslissing van de bondscoach.”