Nijland onthult pikante onderhandelingen: ‘De dames zaten er uitdagend bij'

Vrijdag, 2 april 2021 om 11:25 • Yanick Vos • Laatste update: 11:53

Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft een opvallende anekdote gedeeld over de onderhandelingen met VfB Stuttgart over de transfer van Filip Kostic in 2014. In gesprek met de NOS vertelt hij hoe de directie van de Bundesliga-club er alles aan deed om Kostic in te lijven. Uiteindelijk verkocht Nijland de Servische buitenspeler voor zes miljoen euro.

FC Groningen had volgens Nijland al meerdere keren aan Stuttgart gemeld dat de club niet wilde meewerken aan een vertrek van Kostic. Uiteindelijk werd toch een afspraak gemaakt met technisch directeur Fredi Bobic en de financieel directeur van de Bundesliga-club. “We maakten een afspraak tussen Groningen en Stuttgart in, in Düsseldorf om vier uur ‘s middags. Om acht uur in de ochtend belde ik mijn collega Henk Veldmate: ‘Henk, je tandenborstel meenemen want we blijven overnachten.’ Ik heb in het onderhandelen een ding wel geleerd: je moet nooit tegen je vrouw zeggen: ik ben om tien uur thuis, want dat kost je geld.” Samen met hoofdscout Veldmate reisde Nijland af naar Duitsland, waar de gesprekken met Stuttgart op gang kwamen.

“Het was een geweldig gesprek”, vervolgt Nijland de anekdote naar aanleiding van de presentatie van het boek ‘Boerenbluf op de transfermarkt’. “Die mannen hadden een fantastisch restaurant gereserveerd. Dan gaat het eerst over voetbal, over de nationale ploegen van Duitsland en Nederland", schetst Nijland het gesprek. "Henk heeft ongelofelijk veel verstand van voetbal, dus als hij dat voetbalgesprek voert gaat mijn stoel wat naar achteren. Zodra het over financiën gaat, dan schuif ik weer wat dichterbij.” Uiteindelijk begonnen de onderhandelingen over Kostic. “Dat bedrag ging wat omhoog en op een goed moment ging het wat snel. Henk en ik zeiden toen dat we even wilden schorsen. Op dat moment zie ik vanuit mijn ooghoek twee dames. Die zaten er redelijk uitdagend bij: korte rokjes en een redelijk diep decolleté.”

“Die dames keken mij aan. Ik heb een redelijk zelfbeeld, dus ik dacht: hier klopt iets niet.” Toen Nijland en Veldmate van de tafel wegliepen, zag Nijland dat de dames in kwestie aan tafel gingen zitten. Veldmate benadrukte tegenover Nijland dat het verstandig was om in het bijzijn van de dames niet verder te onderhandelen. “Dus wij weer aan tafel, gaat een van die dames op mijn knie zitten. Bizar natuurlijk. Ik gaf Henk meteen mijn telefoon om er een foto van te maken: 'stuur even naar mijn vrouw'. Zij antwoordde direct: 'dat zijn leuke onderhandelingen'. Maar ja, nu ben ik dus niet meer te chanteren", vertelt Nijland.

“Dat gesprek ging door en het was werkelijk hilarisch. Alles werd in de strijd gegooid om een deal te forceren. Een van die Duitsers ging achter de bar staan en draaide het clublied van Borussia Mönchengladbach, Schalke en FC Groningen. Er werden taxi’s voorgereden en wij moesten natuurlijk met die lui mee de stad in, het nachtleven in. Wij zijn nuchtere Groningers, mede op aandringen van Henk hebben we dat niet gedaan en zijn we terug naar ons hotel gegaan. De volgende ochtend om acht uur zagen we onze collega's van Stuttgart bij het ontbijt en zagen ze eruit alsof ze onder een trein hadden gelegen", aldus Nijland. “Ze waren ook niet blij dat we niet mee waren gegaan, maar later bereikten we een akkoord voor het onwaarschijnlijke bedrag van zes miljoen euro.”