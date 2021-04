AZ spreekt vertrouwen uit in Pascal Jansen met contract tot 2023

Pascal Jansen blijft trainer van AZ. De club uit Alkmaar meldt vrijdagochtend dat de hoofdtrainer een contract heeft getekend tot aan de zomer van 2023. De 48-jarige trainer staat sinds december vorig jaar als eindverantwoordelijke voor de groep in Alkmaar en krijgt het vertrouwen voor de komende jaren. Jansen volgde Arne Slot op, die werd ontslagen vanwege gesprekken met Feyenoord.

Jansen is sinds 2018 in dienst van AZ en werd naar voren geschoven door de clubleiding toen Slot werd ontslagen. “Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd, daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar”, reageert technisch directeur Max Huiberts over de deal met de trainer.

“Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club", laat Jansen weten in een korte reactie op de clubwebsite. De trainer, die eerder in verschillende functies werkzaam was bij onder meer HFC Haarlem, Al-Jazeera, Al-Wahda, Vitesse, Sparta Rotterdam en PSV, wil niet te lang stilstaan bij zijn nieuwe verbintenis. “Het seizoen is nog niet klaar en we hebben nog veel om voor te spelen.” AZ staat momenteel op de derde plaats in de Eredivisie met evenveel punten als nummer twee PSV (55). Na de interlandperiode pakt AZ de draad in de Eredivisie zaterdagavond op met een uitwedstrijd tegen Willem II.