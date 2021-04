Messi zag McTominay voor Smalling aan en wilde shirt niet afstaan

Vrijdag, 2 april 2021 om 09:56 • Yanick Vos • Laatste update: 10:18

Manchester United-middenvelder Scott McTominay vindt Lionel Messi zonder twijfel de beste voetballer ter wereld. De middenvelder stond in het seizoen 2018/19 met the Red Devils tegenover het Barcelona van de Argentijn in de kwartfinale van de Champions League. Na afloop van het duel op Old Trafford schakelde McTominay de Argentijnse keeper Sergio Romero in om het shirt van Messi te bemachtigen. De aanvoerder van Barcelona wilde daar in eerste instantie echter niet aan meewerken, omdat hij dacht dat McTominay hem een elleboogstoot had verkocht.

In gesprek met ESPN krijgt McTominay de vraag wie hij de beste speler ter wereld vindt: “Lionel Messi, honderd procent”, reageert hij stellig. De 24-jarige middenvelder vertelt vervolgens trots dat hij een shirt van Messi heeft gekregen, al ging dat niet eenvoudig. “Toen we tegen Barcelona speelden in 2019, deelde Chris Smalling een elleboogstoot aan hem uit. Er kwam bloed uit zijn neus en hij dacht dat ik het had gedaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de wedstrijd kwam McTominay erachter dat Messi dacht dat hij van hem een klap had gekregen. “Ik vroeg aan Sergio Romero of hij voor mij het shirt van Messi wilde vragen. Even later kwam Sergio terug en zei hij: ‘Hij denkt dat jij degene bent die hem een elleboogstoot gaf op het middenveld.' McTominay wist dat hij niet de schuldige was en dat moest de Argentijnse keeper van hem duidelijk maken aan Messi. “Ik zei: 'Vertel hem dat ik het niet was. Zorg ervoor dat ik dat shirt krijg, want die hang ik op in mijn slaapkamer.' Dus nu weet hij dat ik het niet was.”

Het shirt van Messi was een schrale troost voor McTominay. Manchester United verloor de heenwedstrijd van de kwartfinale met 0-1 door een eigen doelpunt van Luke Shaw. In de return in het Camp Nou was Barcelona met 3-0 te sterk door twee goals van Messi en een van Philippe Coutinho, waardoor United was uitgeschakeld. Barcelona kwam dat seizoen in de Champions League niet verder dan de halve finale. Na een 3-0 thuisoverwinning op Liverpool, wonnen de Engelsen de return op Anfield met 4-0.