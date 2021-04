PSV meldt einde seizoen Ryan Thomas na blessure op training

Vrijdag, 2 april 2021 om 09:10 • Yanick Vos • Laatste update: 10:16

PSV kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Ryan Thomas. De controlerende middenvelder moet binnenkort een operatie aan zijn enkel ondergaan, zo melden de Eindhovenaren vrijdagochtend via de officiële kanalen. Thomas liep de blessure op tijdens een training. De operatie betekent het einde van het seizoen voor de middenvelder uit Nieuw-Zeeland.

Thomas liep de enkelblessure al enige tijd geleden op tijdens een training op De Herdgang. De afgelopen drie competitiewedstrijden van PSV moest hij daardoor al aan zich voorbij laten gaan. Eind februari kwam hij voor het laatst in actie in de topper tegen Ajax (1-1). Onderzoek heeft uitgewezen dat een operatie noodzakelijk is met oog op een goed herstel. Met nog zeven Eredivisie-wedstrijden te gaan, zit zijn seizoen erop. In zijn revalidatie zal hij zich richten op de nieuwe jaargang.

Het is niet voor het eerst dat de 26-jarige Thomas in dienst van PSV voor een langere periode aan de kant staat met een blessure. Door een zware knieblessure zag hij zijn eerste seizoen in Eindhoven in rook opgaan, waardoor hij pas in de loop van het seizoen 2019/20 zijn debuut maakte. De zomeraankoop uit 2018 van bijna drie miljoen euro kwam onder trainer Roger Schmidt regelmatig aan spelen toe. In alle competities kwam hij dit seizoen tot 24 wedstrijden, waarvan 17 als basisspeler.