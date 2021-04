Ajax staat stil bij verjaardag van Abdelhak Nouri: ‘We houden van je’

Abdelhak Nouri is vrijdag 24 jaar oud geworden. Met een publicatie om 07.34 uur, verwijzend naar het rugnummer 34, staat Ajax stil bij de verjaardag van de middenvelder, die drieënhalf jaar geleden in elkaar zakte in een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Nouri liep daarbij ernstig hersenletsel op. “Lieve Abdelhak, 24 jaar… We houden van je en we denken aan je. Blijf sterk grote vriend.”

Nouri ging op 8 juli 2017 naar de grond in een oefenduel op Oostenrijkse bodem. Zijn hart stond stil, met ernstige en blijvende hersenbeschadiging als gevolg. Een jaar na het incident erkende Ajax de volledige aansprakelijkheid en gaf de club toe dat de behandeling op het veld niet adequaat was geweest. Nouri is zijn salaris sindsdien blijven ontvangen tot het moment dat zijn contract in de zomer van vorig jaar afliep. Omdat Ajax de volledige aansprakelijkheid heeft erkend, moet er een financiële regeling komen voor Nouri.

Eerder werd al bekendgemaakt door algemeen directeur Edwin van der Sar dat beide partijen er niet uitgekomen zijn en dat de zaak voor een arbitragecommissie komt. “Natuurlijk hadden we er graag uit willen komen met de familie”, beaamde Van der Sar in januari. “We willen het op een goede manier oplossen met de familie. Maar met de belangenbehartigers komen we niet op het punt waarop we denken dat we de oplossing hebben.” Van der Sar vindt het belangrijk dat de relatie tussen Ajax en de familie goed blijft. “Ajax is natuurlijk meer dan Edwin van der Sar; we hebben een fysiotherapeut, Erna (Spil, red.), die elke week naar hem toe gaat. Er zijn meerdere mensen uit de opleiding die naar hem toe gaan. Ik ben ook redelijk vaak geweest, al is het lastiger door corona.”

De Volkskrant meldde eerder dat Nouri vlakbij zijn ouderlijk huis woont in een aangepaste woning en voortdurend zorg nodig heeft. Er zijn vrijwel altijd familieleden bij hem en anders is er wel een externe zorgverlener aanwezig. Nouri zit overdag geregeld in een rolstoel en toont minimale gedragsreacties. Van der Sar beaamde in januari ook dat de huisvesting door Ajax is geregeld. “De familie heeft aangegeven dat ze Nouri dicht bij zich willen hebben, dus we hebben een huis gevonden dicht bij het ouderlijk huis van de familie. Het is heel mooi om te zien dat hij daar omgeven wordt door familie.”

Nouri voetbalde tijdens zijn laatste actieve seizoen met rugnummer 34. Dit omdat hij Ajax dolgraag aan de 34e landstitel wilde helpen. In binnen- en buitenland spelen of speelden meerdere spelers met het rugnummer.