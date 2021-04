Italië leert eindelijk uitblinkende Jeroen Zoet kennen: ‘Het EK is een droom’

Vrijdag, 2 april 2021 om 07:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:23

Nooit eerder raakte Jeroen Zoet zolang geblesseerd als bij de start van zijn eerste buitenlandse avontuur. De doelman van Spezia liep op de tweede speeldag van de Serie A een zware liesblessure op. Een hard gelag voor de van PSV overgekomen doelman, die inmiddels echter weer drie wedstrijden op rij onder de lat heeft gestaan en in deze tijdspanne louter lovende kritieken van de Italiaanse sportkranten ontving. Zoet heeft een frustrerende tijd achter de rug. “Ik kreeg de keuze om direct weer naar Nederland terug te keren voor mijn revalidatie, maar ik heb vanaf dag één gezegd dat ik hier wilde blijven.”

“Er is over gesproken met het oog op zo snel mogelijk fit worden, maar ik wilde per se de taal leren, bij mijn teamgenoten zijn en de feeling krijgen en houden met de club. Anders zou ik hier na vijf maanden weer opnieuw moeten beginnen”, vertelt Zoet vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De elfvoudig Oranje-international stond vier maanden aan de kant door een liesblessure en kreeg afgelopen maand zijn kans door een positieve coronatest van Ivan Provedel. Met Zoet onder de lat hield Spezia punten over aan de ontmoetingen met Benevento (1-1) en Cagliari (2-1). Nummer vier Atalanta was met 3-1 te sterk voor de Serie A-debutant, die tien duels voor het einde op zeven punten van de rode streep staat.

“Lekker dat het zich na lang en hard werken dan op zo’n manier terugbetaalt”, stelt Zoet, die van plan is zijn basisplek niet meer af te staan. Hij hoopt Spezia in de Serie A te houden en daarna wacht mogelijk het EK. De samenstelling van het keepersgilde van bondscoach Frank de Boer staat immers nog niet vast. “Ik heb tijdens mijn blessure wel contact gehad met keeperstrainer Patrick Lodewijks. Dat geeft een goed gevoel, maar zo heeft hij volgens mij met alle keepers contact. Het EK is voor iedere voetballer een droom.”

“Maar het zit sowieso niet in mij om van de daken te schreeuwen dat ik bij het Nederlands elftal moet komen, omdat ik heel reëel ben naar mezelf toe.” Ronald Koeman behield vertrouwen in Zoet, ook toen hij zijn basisplaats kwijtraakte bij PSV. “Ik zat lang bij de vaste kern”, weet Zoet. “Het is een poos geleden dat ik een hele reeks van goede wedstrijden heb neergezet. Als je dat doet op hoog niveau, kom je altijd weer in beeld. Het niveau van mijn laatste duel moet de standaard zijn. Hard werken betaalt zich links- of rechtsom altijd uit.” Spezia hervat de Serie A zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Lazio.