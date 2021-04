‘Ik stond op het veld met Kylian Mbappé en Bernardo Silva, één groot feest’

Vrijdag, 2 april 2021 om 07:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Francesco Antonucci kijkt uit naar de samenwerking met Arne Slot bij Feyenoord vanaf komend seizoen. De 21-jarige spelmaker werd in augustus vorig jaar door de Rotterdammers overgenomen van AS Monaco en vervolgens bij FC Volendam gestald, de club waar hij in 2019/20 ook al op huurbasis speelde. Antonucci twijfelde geen moment toen hij de mogelijkheid had om een transfer naar De Kuip te maken. “Ik hoefde niet zo nodig te wachten op een eventuele andere club, ik wilde gewoon heel erg graag naar Feyenoord.”

Antonucci keek altijd vol bewondering naar de manier waarop AZ onder leiding van Slot speelde. “Een prachtelftal dat heerlijk aanvallend voetbal speelde, mijn voetbal”, vertelt de Belg met Italiaanse roots vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Zoals ik ook gewend was te voetballen bij Anderlecht en Ajax én nog steeds bij FC Volendam. Wat dat betreft kan ik niet wachten op volgend seizoen.”

Antonucci speelde tussen 2015 en 2017 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem overnam van Anderlecht. Hij kwam echter nooit uit voor de hoofdmacht van de Amsterdammers en vertrok op achttienjarige leeftijd voor een kleine drie miljoen euro naar AS Monaco. Ook daar schopte hij het niet tot het eerste elftal, maar toch heeft hij in ieder geval mooie herinneringen aan zijn eerste jaar in het prinsendom overgehouden.

“Het was het seizoen dat AS Monaco landskampioen werd en de halve finale haalde van de Champions League”, vervolgt Antonucci, die bijna elke dag met de A-selectie meetrainde. “Stond ik daar op het veld met Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Radamel Falcao en Bernardo Silva. Het was één groot feest.” Na het vertrek van technisch directeur Antonio Cordon verdween Antonucci uit beeld bij het eerste en speelde hij met de reserves in de vierde divisie.

“Ik dacht na een tijd: Wat doe ik hier nog? Ik was het plezier in voetbal volledig kwijtgeraakt.” Een uitleenbeurt aan FC Volendam bood uitkomst. Onder hoede van Wim Jonk leefde de spelmaker tot het stopzetten van de competitie helemaal op en dwong hij een transfer naar Feyenoord af. In 46 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie was Antonucci goed voor 15 doelpunten en 13 assists. Hij heeft nog een missie te volbrengen. "Eerst promoveren met Volendam, dan naar Feyenoord."