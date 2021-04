Marten de Roon: ‘Het is mogelijk dat ik een stap maak naar Juventus’

Donderdag, 1 april 2021 om 23:21 • Jeroen van Poppel

Marten de Roon denkt na over zijn toekomst bij Atalanta. De dertigjarige middenvelder is gelukkig bij de huidige nummer vier van de Serie A, maar denkt tegelijkertijd dat een stap hogerop erin zit. "Het is mogelijk dat ik een keer een volgende stap maak naar een historische club als Internazionale of Juventus", aldus De Roon in gesprek met het Italiaanse YouTube-kanaal Cronache di Spogliatoio.

De kans is echter groter dat De Roon bij Atalanta blijft. "Het is moeilijk, heel moeilijk. Ik wil aan de ene kant graag titels winnen, de Scudetto misschien, maar aan de andere kant heb ik het met mijn familie heel erg naar mijn zin in Bergamo. Wij zijn gelukkig hier. Atalanta is een betrouwbare club. Ik zou graag mijn carrière bij Atalanta willen beëindigen, maar in het voetbal weet je het nooit. Zoals de zaken er nu voorstaan, is dat wel het idee." De Roon heeft een contract tot medio 2024.

Ook wordt de middenvelder gevraagd naar de grap die hij eerder dit seizoen uithaalde met Zlatan Ibrahimovic. De Roon, die in Italië bekendstaat om zijn grappen en grollen op social media, plaatste een video van de wedstrijd tussen AC Milan en Atalanta. "'Ik heb meer doelpunten gemaakt in mijn carrière dan jij wedstrijden hebt gespeeld", beet een geïrriteerde Ibrahimovic in die wedstrijd toe aan Duván Zapata. De Roon postte een filmpje met beelden daarvan, met daarachter de drie doelpunten die Atalanta in de met 0-3 gewonnen wedstrijd maakte.

*posts video and hide* ???? pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

De Roon kan er nog steeds om lachen. "Over dat grapje met Ibrahimovic krijg ik nog elke dag berichten van fans van AC Milan, maar ik zou het zo weer doen", aldus de voormalig middenvelder van sc Heerenveen. "Ik weet niet wat er gebeurt als ik hem weer tegenkom op het veld. Misschien geeft hij mij een klap, dat heb ik waarschijnlijk wel verdiend. Dat zal ik accepteren", lacht hij.