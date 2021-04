‘Geduld van PSG raakt op: vraagprijs van Mbappé wordt drastisch verlaagd’

Donderdag, 1 april 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

Mocht Kylian Mbappé besluiten om zijn contract niet te verlengen bij Paris Saint-Germain, dan wil de club de 22-jarige aanvaller hoe dan ook verkopen, zo meldt Le Parisien. Volgens de Franse krant beschouwt PSG de contractsituatie van Mbappé als 'ongemakkelijk' en begint het geduld bij technisch directeur Leonardo en president Nasser Al-Khelaïfi op te raken.

Mbappé heeft een contract tot medio 2022 en er is PSG alles aan gelegen om zijn sterspeler niet transfervrij te laten vertrekken. Volgens Le Parisien moet de Fransman tussen de 120 en 150 miljoen euro opbrengen, indien hij niet wil verlengen. Een bedrag dat een stuk lager ligt dan de 180 miljoen euro die PSG zelf in 2017 betaalde aan AS Monaco voor de diensten van Mbappé. Real Madrid lijkt momenteel overigens het meest nadrukkelijk geïnteresseerd te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Leonardo sprak eerder al zijn frustraties uit over de moeizame contractonderhandelingen met de aanvaller. "We praten al een hele tijd, iedereen weet wat we willen", aldus de Braziliaanse directeur. Tegelijkertijd sprak Mbappé woensdag uit nog geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. "Als er progressie zou zijn geboekt, dan had ik daar allang iets over gezegd", verklaarde Mbappé na de winst met Frankrijk tegen Bosnië-Herzegovina (1-0) tegenover het Franse RTL. "Natuurlijk zal ik erover praten als ik een definitief besluit heb genomen."

PSG beraadt zich inmiddels op het mogelijke vertrek van Mbappé, waarvoor de Franse grootmacht een vervanger wil aantrekken. Erling Braut Haaland, die inmiddels in de belangstelling lijkt te staan van de voltallige Europese top, behoort daarbij tot de opties. De vraagprijs van Borussia Dortmund bedraagt naar verluidt 150 miljoen euro, een bedrag dat met de opbrengst van Mbappé opgehoest zou kunnen worden. Ook wordt het aantrekken van Sergio Agüero, die komende zomer transfervrij vertrekt bij Manchester City, door PSG overwogen.