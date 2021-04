Video toont aanhouding van bebloede ex-Inter-middenvelder Fredy Guarín

Donderdag, 1 april 2021 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:37

Fredy Guarín is donderdag opgepakt door de Colombiaanse politie in Medellín, zo meldt El País. De 34-jarige voormalig middenvelder van Internazionale werd onder het bloed en in beschonken toestand gearresteerd bij het huis van zijn ouders. Guarín wordt verdacht van huiselijk geweld, met name gericht tegen zijn vader.

Er is een video vrijgegeven door BluRadio, waarop te zien is hoe Guarín door een motoragent wordt weggetrokken bij het huis van zijn ouders. De Colombiaan, die op dat moment nog altijd razend is, doet pogingen om zijn vader nogmaals te lijf te gaan. Zijn spijkerbroek zit onder de bloedvlekken. Onduidelijk is of die van hemzelf zijn of van iemand anders.

Een tweede video toont de aanhouding van Guarín, die op dat moment geen shirt meer aan heeft. De 58-voudig international wordt geboeid aan een brancard en door ziekenhuispersoneel weggereden. Guarín wil daar niets van weten en onderneemt een poging om van de brancard af te komen.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Guarín is het meest bekend van zijn tijd bij Internazionale, de club waarvoor hij tussen 2011 en 2016 uitkwam. De middenvelder groeide uit tot een gewaardeerde kracht en kwam tot 141 officiële wedstrijden voor i Nerazzurri. In januari 2016 werd hij verkocht aan het Chinese SH Shenhua, om drie jaar later terug te keren naar Zuid-Amerika bij Vasco da Gama. Guarín zat een half jaar zonder club, maar staat sinds 1 januari van dit jaar onder contract bij Millonarios. Guarín staat op zeven gespeelde duels voor de Colombiaanse club.