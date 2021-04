Van Hanegem begrijpt houding Ten Hag niet: ‘Dat is toch hartstikke leuk man’

Donderdag, 1 april 2021

Willem van Hanegem heeft enige moeite met de manier waarop Erik ten Hag zich presenteert. De voormalig international van het Nederlands elftal is van mening dat het allemaal wel iets losser mag bij de trainer van Ajax, al benadrukt Van Hanegem wel dat Ten Hag de zaakjes prima voor elkaar heeft. In gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN geeft hij wel aan dat Ten Hag zich iets humoristischer durft op te stellen dan voorheen.

Kraay junior vraagt Van Hanegem of hij zich kan vinden in de beeldvorming die heerst rond Ten Hag. "Als het tegenzit is het vaak zijn schuld en als het goed gaat komt dat door de spelers", stelt Kraay junior. "Het slaat nergens op dat hij zo benaderd wordt. Ik zeg niet dat het een koekenbakker is en ik zeg ook niet dat het een toptrainer is", aldus Van Hanegem. "Hij doet het gewoon goed met die gasten. Gelukkig is hij af en toe iets vrolijker de laatste tijd. Dat is veel leuker. Hij zit soms net te kletsen als een dominee."

Van Hanegem doelt daarmee vooral op de humor van Ten Hag. "Dan denk ik: joh, dit is het mooiste wat je doet man. Buiten staan de hele tijd. Het regent nu een beetje, maar dat is toch geweldig? Soms heeft hij een grapje, dat had hij in het begin ook weleens, en dan leek het net alsof hij zich geneerde voor zijn eigen grapje. Dat is toch hartstikke leuk man?" De manier waarop Ten Hag zich presenteert in de media is al jaren onderwerp van discussie. "Ik lig van de kritieken op mijn presentatie totaal niet wakker", liet Ten Hag daarover eens weten tegenover Voetbal International. "In de topsport ben je kansloos als je met alle winden meewaait. Je moet een visie hebben, een richting. Je moet jezelf zijn en blijven, anders gaat het niet werken."

Begin dit jaar liet Ten Hag zich even van zijn grappigste kant zien, toen hij na afloop van FC Twente - Ajax (1-3) tijdens een live-interview met Kraay junior de telefoon van de verslaggever van ESPN opnam. "Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?", vroeg Ten Hag gekscherend aan zijn oud-ploeggenoot, met wie hij in het seizoen 1991/92 samenspeelde bij De Graafschap. De telefoon van de journalist zat in een tas. "Moet ik je helpen, Hans?", wierp de trainer op, waarna Kraay junior aan de trainer vroeg om op te nemen. "Kun je straks even terugbellen? Ja? Ja, doe maar", zei Ten Hag, om er tegenover Kraay junior met een knipoog aan toe te voegen: "Het is de paus."