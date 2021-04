Hans Nijland ergerde zich dood aan Ajax: ‘De arrogantie droop ervan af’

Donderdag, 1 april 2021 om 18:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:35

Hans Nijland heeft bewondering voor de manier waarop Marc Overmars tegenwoordig als directeur voetbalzaken fungeert bij Ajax. De voormalig directeur van FC Groningen blikt in zijn nieuwe boek Boerenbluf op de transfermarkt onder andere terug op de 'verschrikkelijke' onderhandelingen met Ajax rond de transfer van Luis Suárez, toen beide clubs lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan in een arbitragezaak. Destijds was Martin van Geel de technisch directeur in Amsterdam.

Nijland deelde vorige week, een week voordat het boek officieel uit zou komen, vanaf zijn eigen oprit in Kropswolde een aantal exemplaren uit aan belangstellenden. In het boek staat de oud-directeur stil bij de meest spraakmakende transfers en doet hij een boekje open over de onderhandelingen met Ajax. "Ik weet nog heel goed dat Ajax belangstelling toonde in Suárez. In die tijd was Ajax een verschrikkelijke club om mee te onderhandelen", vertelt Nijland in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De arrogantie droop er werkelijk vanaf."

"Tegenwoordig is dat anders met Marc Overmars en Edwin van der Sar, dat zijn fantastische mensen", gaat Nijland verder. "In mijn kinderjaren was ik naast Groningen-supporter ook Ajax-supporter. Ik heb me tijdens die onderhandelingen afgevraagd hoe ik ooit Ajax-supporter heb kunnen zijn." Nijland, die van 1997 tot 2019 als algemeen directeur fungeerde bij Groningen, heeft bewondering voor Overmars. "In het betaald voetbal zie ik veel clubs en directeuren die het vak van onderhandelen goed verstaan. Ik hoef er maar één te noemen, zonder wie dan ook te kort te doen, dat is mijn goede vriend Marc Overmars. Ik vind hem echt een meester in het onderhandelen."

Suárez gold bij Groningen lange tijd als duurste inkomende transfer met een bedrag van anderhalf miljoen euro, maar forceerde een jaar na zijn komst een vertrek nadat hij weigerde te spelen. "Die onderhandelingen waren bikkelhard, dat leidde uiteindelijk tot een arbitragezaak", weet Nijland zich te herinneren. "Ik weet nog heel goed dat Luis bij mij binnenkwam op het kantoor en bij wijze van spreken op mijn bureau sprong en met zijn vuist op tafel sloeg. Negentien jaar toen, hè. ‘Wat er ook gebeurt directeur, jij houdt mij niet tegen. Ik ben naar Europa gekomen om de absolute top te halen. Om heel veel geld te gaan verdienen voor mijn familie’, zei hij."

Nijland verweet Ajax en in het speciaal toenmalig technisch directeur Van van Geel Suárez te hebben aangezet tot het aanspannen van een arbitragezaak. Ajax bood in eerste instantie 3,5 miljoen euro, had later 6,5 miljoen euro over voor de Uruguayaan en kreeg de spits uiteindelijk voor 8 miljoen euro. Een bedrag dat door bonussen verder kon oplopen. Dat Suárez op zijn strepen stond om een transfer te realiseren, neemt Nijland hem achteraf niet kwalijk. "Dat kenmerkt de straatvechter Luis. Daar had ik ongelooflijk veel waardering en respect voor. Niet je zaakwaarnemer erop af sturen maar zelf komen en knokken en vechten voor je eigen belang."