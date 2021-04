Voetbalpraat schuift Oranje-kandidaat naar voren: ‘Een interessante speler’

Donderdag, 1 april 2021 om 17:36

Als het aan de analisten in het programma Voetbalpraat van ESPN ligt, is Rick Karsdorp een serieuze optie voor de EK-selectie van het Nederlands elftal. De 26-jarige vleugelverdediger is dit seizoen een vaste waarde bij AS Roma als rechtsback in een vijfmansdefensie. Mario Been wijst op het feit dat Karsdorp in de kleine ruimte beter is dan Denzel Dumfries.

Ondanks dat Karsdorp aan een uitstekend seizoen bezig is, nam bondscoach Frank de Boer hem niet eens op in de voorselectie voor de interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar. De Boer riep in zijn voor- en definitieve selectie Dumfries (PSV), Kenny Tete en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) op voor de rechtsbackpositie. Tete speelde tegen Turkije als rechtsback, terwijl Dumfries in de twee daaropvolgende interlands aan de aftrap stond.

“Ik wilde er nog een naam bijgooien: Karsdorp zou in beeld moeten komen. Hij doet het uitstekend bij AS Roma, weliswaar in een vijfmansdefensie. Als je daar een keuze in moet maken en hij houdt zich zo goed staande in de Serie A, moet je zeker naar die optie kijken”, suggereert Been. Kees Kwakman kan zich daarin vinden. “Met Tete en Veltman heb je een beetje hetzelfde: die zijn verdedigend goed. Het voordeel van Veltman is dat hij ook nog centraal kan spelen. Dumfries zit niet in zijn beste seizoen, vind ik.”

“Dan ga je kijken naar anderen. Al kan ik me niet voorstellen dat Dumfries niet meegaat, dat is de speler die het meest als rechtsback speelt”, gaat Kwakman verder. Been wijst op het feit dat Karsdorp te bewonderen is in de kwartfinale van de Europa League tegen Ajax, al is hij voor de heenwedstrijd geschorst. “Ik vind hem altijd een interessante speler, maar hij heeft veel te maken gehad met blessures. Dumfries werd gewisseld doordat hij beperkt was in de kleine ruimte en Karsdorp heeft die kwaliteit wél. Hij heeft ook een hele tijd met Berghuis gespeeld.”

‘Zolang Oranje zo speelt, is het acceptabel dat hij niet opgeroepen wordt’

“Je ziet dat Fonseca heel erg tevreden over hem is, zijn contract is niet voor niets verlengd: hij zit in een hele andere situatie dan een jaar geleden”, concludeert commentator Mark van Rijswijk. Kwakman stelt dat het ‘allerbelangrijkste’ is dat Karsdorp na enkele jaren van fysieke malheur fit is. Van Rijswijk: “Hij is een hele goede back, het lijkt me duidelijk dat hij een optie is voor het Nederlands elftal. Juist omdat dit een van de mindere posities in Oranje is.”