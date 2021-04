Toekomst Bryan Smeets krijgt wellicht plots heel andere wending

Donderdag, 1 april 2021 om 16:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:04

Bryan Smeets gaat zijn carrière mogelijk toch niet vervolgen bij Sparta Rotterdam. Dinsdag maakte de club bekend dat de optie in het aflopende contract van de middenvelder werd gelicht, maar dat hoeft volgens Smeets niet te betekenen dat hij volgend seizoen ook daadwerkelijk het shirt van de Rotterdammers draagt. In een interview in De Limburger laat Smeets weten zich te oriënteren op een avontuur in het buitenland.

Het contract van Smeets liep komende zomer af bij Sparta, maar de club maakte gebruik van de optie om de aanvallend ingesteld middenvelder een jaar langer aan zich te binden. Desondanks kijkt Smeets verder. “Ik ben nu 28 jaar en ik wil kijken waar mijn plafond ligt. Dit is hét moment om dat te doen", vertelt hij. "In Nederland kan ik nog een mooie stap maken, maar ik sta ook open voor een avontuur in het buitenland. Ik wil meemaken hoe het is om in een ander land te voetballen. Amerika is mijn droombestemming, maar ook in Europa heb je geweldige competities waar iedere voetballer van droomt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Smeets begon het seizoen als basisspeler, maar hoefde de laatste weken niet meer op een basisplaats te rekenen van trainer Henk Fraser. Tegen Heracles Almelo (1-1) verscheen hij sinds lange tijd weer eens aan de aftrap. “Ik heb dit seizoen niet zoveel gespeeld als ik zou willen. Geen enkele speler is blij als hij elke keer gewisseld wordt. En dat terwijl ik vorig seizoen zo belangrijk ben geweest met doelpunten en assists”, vertelt Smeets, die door Sparta in de zomer van 2019 werd overgenomen van TOP Oss.

“Ik draaide een goed jaar en we bleven in de Eredivisie", blikt Smeets terug op zijn eerste seizoen in Rotterdam. "In de zomer was er interesse van clubs uit Nederland en uit het buitenland. Leeds United informeerde zeer concreet, maar dat ging helaas niet door. Nu is mijn rol bij Sparta een stuk kleiner geworden, zonder duidelijke reden. Ze hebben mijn contract wel verlengd, maar alleen zodat ik niet transfervrij de deur uit loop. Sparta heeft beloofd mee te werken aan een transfer als de kans zich voordoet.”