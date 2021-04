Romano komt met update na gesprek tussen Raiola, Haaland sr. en Laporta

Donderdag, 1 april 2021 om 15:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:19

De eerste gesprekken tussen Mino Raiola, Alf-Inge Haaland en Barcelona zijn goed verlopen, zo laat Fabrizio Romano weten via Twitter. Volgens de transferexpert is er niks concreets besproken, maar vormt het gesprek over een mogelijke transfer van Erling Braut Haaland een eerste signaal dat Barcelona meedingt om de handtekening van de Noorse spits. Raiola werd donderdagochtend samen met Alf-Inge Haaland gespot op het vliegveld van Barcelona, alvorens het tweetal een afspraak had met president Joan Laporta.

"De ontmoeting tussen Mino Raiola, de vader van Erling Haaland en Joan Laporta was positief", laat Romano donderdagmiddag weten. "Het was de eerste keer dat ze contact hadden en discussieerden over het nieuwe project van Barcelona. Er is duidelijk niks concreets afgesproken. Het zal een lange race worden, gezien het feit dat er veel clubs geïnteresseerd zijn. Barcelona doet mee." Laporta liet tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 7 maart al weten erg gecharmeerd te zijn van Haaland, die bij Borussia Dortmund vastligt tot de zomer van 2024.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | Dubbelslag Haaland niet genoeg Meer videos

Technisch directeur Michael Zorc van Dortmund heeft het bezoek van Raiola en Haaland senior bevestigd tegenover het Duitse Sport1. Dortmund is niet bereid om Haaland voor minder dan 150 miljoen euro van de hand te doen. "Ik heb gisteren met Raiola gesproken en we hebben onze bedoelingen heel duidelijk gemaakt", aldus Zorc. "Ik heb er geen problemen mee dat Alfie en Mino het lekkere weer aan de Middellandse Zee opzoeken. Ik ben ontspannen. We weten bij Dortmund precies wat we willen."

Clubs die bereid zijn om Haaland vroegtijdig los te weken bij Dortmund, zullen met een flinke zak geld moeten komen, daar de ontsnappingsclausule die in het contract is opgenomen 75 miljoen euro bedraagt. "Mino Raiola zal de komende weken ook met andere topclubs spreken", zo verzekert Romano. "Bayern München is niet in de race deze zomer. Raiola had deze week een ontmoeting met Dortmund om de prijs te bespreken, aangezien de clausule van Haaland alleen geldig zal zijn in juli 2022."

Dat maakt dat clubs die komende zomer een poging willen wagen, flink boven de ontsnappingsclausule moeten zitten. De transferwaarde van Haaland wordt momenteel geschat op 110 miljoen euro. ESPN wist vorige week vrijdag te melden dat Dortmund minstens 180 miljoen euro verlangt voor de Noorse topschutter, een bedrag dat momenteel onhaalbaar lijkt voor de Catalanen. Volgens Sport heeft Laporta inmiddels akkoord gekregen van de directie van Barcelona om de deal voor Haaland rond te maken. De teruggekeerde voorzitter hoopt te profiteren van zijn goede werkrelatie met Raiola, die de topspits eventueel ook bij Manchester City kan onderbrengen.