PSV-talent (17) verkast naar Italiaanse subtopper: 'Hij heeft iets bijzonders'

Donderdag, 1 april 2021 om 14:30 • Thijs Verhaar • Laatste update: 15:03

De zeventienjarige Seb Loeffen verruilt PSV Onder-18 per direct voor het Italiaanse Sassuolo. Dat maakte de jongeling deze week wereldkundig via Instagram en ook de club bevestigt de komst van de talentvolle centrumverdediger. Hij tekent een driejarig contract en hoopt via het hoogste jeugdelftal snel de oversteek te maken naar het eerste elftal van de middenmoter, die met Ryan Flamingo nog een tweede Nederlandse belofte in de gelederen heeft.

“Dit is een grote transfer”, jubelt zaakwaarnemer Vitor Saba in gesprek met Voetbalzone. “Really big.” De Braziliaanse belangenbehartiger heeft na zijn tijd als speler van Fortuna Sittard een flinke clientele van Nederlandse en Belgische talenten opgebouwd en staat hen met raad en daad bij. Zo bracht hij Daan Dierckx in januari van Genk naar Parma, waar hij uitgroeide tot de eerste in 2003 geboren debutant in de Serie A. Zover is het voor Loeffen nog lang niet, maar hij is nu wel in het bezit van een driejarig profcontract. “Vanuit Eindhoven was er nog geen aanbieding gekomen, dus Seb en ik waren blij dat er twee clubs uit de Serie A hem dat wel konden bieden.”

Saba legt uit dat Loeffen vorige maand bij beide teams is gaan kijken en het beste gevoel overhield aan zijn bezoek bij Sassuolo. Die ploeg heeft zich gestaag ontwikkeld tot een stabiele middenmoter in de Serie A en beschikt bovendien over een veelgeprezen jeugdopleiding. “Dat heeft natuurlijk meegespeeld in zijn keuze. Sassuolo heeft een sterk jeugdteam in de Primavera 1, terwijl die andere club met het hoogste jeugdelftal uitkomt in de Primavera 2 en ook met het eerste team vaak wat lager op de ranglijst staat”, aldus de zaakwaarnemer, die aangeeft veel vertrouwen te hebben in de aanpak van Sassuolo-coach Roberto De Zerbi.

De 41-jarige oefenmeester durft jeugd in te passen, al foeterde hij laatst na een onnodige 2-3 nederlaag tegen Torino wel dat zijn jonge spelers het belang van zulke wedstrijden onderschatten, dus moesten ze ‘het maar vanaf de bank of op de tribune leren begrijpen’. Desondanks blijft hij hen wel kansen geven en dat is precies waar Saba voor zijn pupil op hoopt. “Toch zal hij het helemaal zelf af moeten dwingen door op te vallen in de jeugd. Ik weet zeker dat hem dat gaat lukken, want hij heeft iets bijzonders”, prijst de zaakwaarnemer zijn jonge client aan. “Ik zie een heel moderne centrumverdediger in hem.”

De 1,88 meter lange Loeffen speelt het liefst in het hart van de defensie, vanuit waar hij de opbouw van achteruit voor zijn rekening neemt. “Hij heeft een elegante speelstijl en is heel secuur in de passing, terwijl hij ook fysiek sterk is. Daarom wilde Sassuolo hem ook zo graag hebben, want met zijn manier van spelen kan hij heel waardevol zijn voor een team.” Saba omschrijft hem verder als een rustige, bescheiden jongen die alles opzij zet om te slagen. “Het is geen jongen van veel woorden, maar hij pakt het wel heel serieus aan. Het is ook een slimme knul, dus ik vertrouw er volledig op dat hij zijn plekje gaat vinden daar.”

Loeffen sluit per direct aan bij het oudste jeugdteam en is door zijn nieuwe club met onmiddellijke ingang op Italiaanse les gezet. Zijn transferaankondiging deed hij dan ook in vlekkeloos Italiaans, waarmee hij direct een schare Sassuolo-fans aan zich bond op Instagram. “De club hecht er veel waarde aan dat buitenlandse spelers de taal leren en dat is ook belangrijk. Kijk bijvoorbeeld hoe snel Matthijs de Ligt zich het Italiaans eigen heeft gemaakt. Dat heeft hem geholpen om te aarden bij Juventus. Seb moet het op dezelfde manier aanpakken, al is het voor hem ook fijn dat de club met Ryan Flamingo nog een Nederlander rond heeft lopen in de Primavera. Hij kan hem helpen om te wennen aan zijn nieuwe omgeving.”

Bij Sassuolo krijgt hij zijn eigen kamer op het jeugdcomplex van de club, aangezien zijn ouders in ieder geval voorlopig niet meeverhuizen naar Italië. “Zij waren wel bij hem toen hij twee weken geleden zijn contract ondertekende en ze zijn erg trots op hem. Hij was zelf ook heel blij en trots en datzelfde geldt voor mij. Ik weet zeker dat hij alles in huis heeft om te slagen. Deze transfer is nog maar het begin voor hem”, besluit Saba. Loeffen speelde acht jaar voor PSV en kwam het laatst uit voor de Onder-18. Daar speelde hij afgelopen kalenderjaar vier van de vijf wedstrijden in het voortijdig beëindigde seizoen. Het Eindhovens Dagblad heeft becijferd dat PSV in totaal zo’n 175.000 euro aan opleidingsvergoeding ontvangt ter compensatie van zijn vroegtijdige vertrek.