Raiola in bijzijn van Haaland senior gespot op vliegveld Barcelona

Donderdag, 1 april 2021 om 12:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:13

Mino Raiola lijkt serieus bezig te zijn met een zomerse transfer van Erling Braut Haaland. De markante zaakwaarnemer is donderdag door onder meer Sport gespot op het vliegveld van Barcelona, in het bijzijn van Alf-Inge Haaland, de vader van de sterspeler van Borussia Dortmund. Het tweetal werd aldaar opgewacht door een afvaardiging die was gestuurd door Joan Laporta. Met een auto werden Raiola en Haaland senior vervolgens naar de voorzitter van Barcelona gebracht.

Laporta liet tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 7 maart al weten erg gecharmeerd te zijn van Haaland, die in Dortmund vastligt tot de zomer van 2024. De preses bracht toen ook naar buiten dat de financiën geen enkel probleem zouden zijn. Een enigszins opvallende opmerking, daar Barcelona de negatieve gevolgen van de coronacrisis in op financieel vlak zeer zeker ondervindt. ESPN wist vorige week vrijdag te melden dat Dortmund minstens 180 miljoen euro verlangt voor de Noorse topschutter, een bedrag dat momenteel onhaalbaar lijkt voor de Catalanen.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | Dubbelslag Haaland niet genoeg Meer videos

Volgens Sport heeft Laporta inmiddels een akkoord gekregen van de directie van Barcelona om de deal voor Haaland rond te maken. De teruggekeerde voorzitter hoopt te profiteren van zijn goede werkrelatie met Raiola, die de topspits eventueel ook bij Manchester City kan onderbrengen. Manager Josep Guardiola ziet in Haaland namelijk de ideale opvolger van Sergio Agüero, die afgelopen maandag zijn afscheid aankondigde bij de koploper in de Premier League.

Diezelfde Agüero werd gelijk al genoemd bij Barcelona, al zou trainer Ronald Koeman volgens Mundo Deportivo de voorkeur geven aan Memphis Depay. Woensdag echter kwam de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano met het verhaal dat Agüero wel degelijk op het lijstje staat van Barcelona. De Argentijnse spits is naar verluidt een serieuze optie en de gesprekken tussen beide partijen zouden reeds zijn geopend. Door de ontwikkelingen van donderdag is het echter afwachten of er een definitief akkoord wordt bereikt, nu Laporta zijn pijlen lijkt te richten op Haaland.