Real Madrid start zoektocht naar opvolger ongenaakbare Florentino Pérez

Donderdag, 1 april 2021 om 13:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:19

Real Madrid gaat nieuwe presidentsverkiezingen houden voor de periode 2021-2025, zo laat de club donderdag weten via de officiële kanalen. Het is de eerste aanzet in de zoektocht naar een eventuele opvolger van Florentino Pérez. De huidige voorzitter van Real lijkt onomstreden, daar hij bezig is aan zijn tweede periode bij de Koninklijke. Pérez heeft sinds 2009 de voorzittershamer in handen in Madrid. Verwacht wordt dat de verkiezingen eind juni gaan plaatsvinden.

Pérez is momenteel bezig aan zijn vijfde termijn als voorzitter van Real. In 2017 werd de 74-jarige Spanjaard automatisch herkozen toen er zich geen tegenkandidaten aandienden. Eerder zwaaide de voormalig bouwondernemer tussen 2000 en 2006 de scepter. Pérez nam destijds de voorzittershamer over van Lorenzo Sanz, deed een aantal spectaculaire beloftes en stond daarmee aan de basis van een nieuw tijdperk bij de Spaanse grootmacht.

In zijn tweede periode als voorzitter verbrak Pérez het ene na het andere transferrecord. Zo werd Cristiano Ronaldo voor een bedrag van 94 miljoen euro naar het Santiago Bernabéu gehaald en kwam Gareth Bale voor 100 miljoen naar de Spaanse hoofdstad. De monsteruitgaven die Pérez deed leidden onder andere tot de felbegeerde La Decima, de tiende Champions League-titel in de clubhistorie. Pérez' grootste uitdaging voorafgaand aan zijn vijfde termijn was het behouden van Ronaldo, waar hij uiteindelijk niet in slaagde.

Mocht er zich wederom geen tegenkandidaat melden voor het voorzitterschap bij Real, dan kan Pérez zich opmaken voor zijn zesde termijn. Daarmee is hij overigens nog lang geen recordhouder. Die eer is toebedeeld aan Santiago Bernabéu, die de rol van clubpresident vervulde tussen 1943 en 1978 en daarmee over een periode van liefst 35 jaar de leiding had. Bernabéu turnde Real om van de tweede Madrileense club tot een van de meest succesvolle clubs in Spanje en Europa