‘Ajax heeft concurrent minder: Barcelona geeft op in strijd om doelman’

Donderdag, 1 april 2021 om 12:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:11

Barcelona is niet langer in de markt voor Hugo Souza, zo weet Sport donderdag te melden. Vanwege de problemen in financieel opzicht, veroorzaakt door de voortslepende coronacrisis, heeft de Catalaanse grootmacht de interesse in de doelman van Flamengo op een laag pitje gezet. De afwijzing van Barcelona lijkt de kansen voor Ajax om de sluitpost te strikken alleen maar te vergroten.

Hugo Souza werd enige tijd genoemd bij Barcelona, dat rekening houdt met een zomers vertrek van tweede doelman Neto. Hierdoor zou trainer Ronald Koeman intern al hebben aangegeven dat er een keeper moet worden toegevoegd aan de selectie, als back-up voor eerste keus Marc-André ter Stegen. Een deal met Flamengo ligt echter niet meer in de lijn der verwachtingen. Sport verwacht dat Koeman bij een vertrek van Neto een doelman uit de jeugdopleiding naar de A-selectie haalt, met Iñaki Peña en Arnau Tenas als de meest voorname kandidaten hiervoor.

Goal wist medio maart in navolging van O Dia te melden dat Ajax concrete belangstelling heeft voor de 22-jarige doelman van Flamengo, met een lengte van 1.96 meter een imposante verschijning onder de lat. Volgens de journaliste Raisa Simplício is de koploper in de Eredivisie bereid om acht tot tien miljoen euro neer te leggen voor Hugo Souza, wiens huidige contract afloopt op 31 december 2025. Flamengo zou naar verluidt bereid zijn om mee te werken aan een tussentijds vertrek, mits er een aantrekkelijk bedrag op tafel wordt gelegd.

De dopingschorsing van André Onana, die in 2022 pas weer mag spelen, noopt Ajax om versneld op zoek te gaan naar een nieuwe keeper. De Amsterdammers beschikken met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski over twee relatief jonge keepers, maar lijken daar niet al te veel vertrouwen in te hebben. Hugo Souza is normaal gesproken de tweede doelman van Flamengo, maar speelde door de langdurige blessure van voormalig Valencia-keeper Diego Alves in het seizoen 2020 in 23 van de 38 gespeelde competitieduels mee. In totaal staat Hugo Souza momenteel op 29 officiële duels op het hoogste niveau. Hij zou deze interlandperiode zijn opgeroepen voor de Braziliaanse ploeg voor de WK-kwalificatieduels met Colombia en Argentinië, maar vanwege de coronacrisis werden deze duels van de kalender gehaald.

Hugo Souza heeft volgens Goal reeds contact gehad met het bestuur van Flamengo, dat dus groen licht zou hebben gegeven voor een vertrek. De Braziliaanse grootmacht kan de transferinkomsten goed gebruiken en hoopt de goalie komende zomer aan een Europese club te verkopen. Hugo Souza zou al sinds zijn zestiende gevolgd worden door Ajax. Op 22 januari van dit jaar verlengde de sluitpost zijn contract tot de laatste dag van 2025. Wellicht dat Ajax nu werk gaat maken van zijn komst, daar het aflopende contract van Maarten Stekelenburg formeel is opgezegd. De clubleiding zal in een later stadium nog wel het gesprek aangaan met de 38-jarige doelman over een eventuele verlenging van de samenwerking.