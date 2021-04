Piqué heeft 10 april rood omcirkeld in agenda: ‘Terugkeer tegen Real grote doel’

Donderdag, 1 april 2021 om 10:58 • Rian Rosendaal

De rentree van Gerard Piqué bij Barcelona lijkt steeds dichterbij te komen. De centrale verdediger en boegbeeld van de Catalaanse grootmacht heeft zaterdag 10 april alvast rood omcirkeld in zijn agenda. Piqué hoopt die dag terug te kunnen keren in het elftal van trainer Ronald Koeman, als er in het Santiago Bernabéu wordt aangetreden tegen titelconcurrent en eeuwige rivaal Real Madrid. Hij liep in november tegen Atlético Madrid een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

De revaliderende Piqué heeft nog ruim een week om geheel fit te raken. "Het is mijn grote doel om klaar te zijn voor El Clásico tegen Real Madrid. Dat is het plan", verklaart de strijdvaardige mandekker in een televisie-uitzending van TV3. "Ik wil zo snel mogelijk weer aansluiten bij de groep. Per dag kijk ik hoe het gaat en het is de bedoeling dat ik op heel korte termijn mijn topniveau weer weet te bereiken, al is dat niet alleen maar omdat we binnenkort tegen Real spelen", zo benadrukt Piqué, die tevens zijn plannen voor na zijn actieve loopbaan onder de loep neemt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het voorzitterschap van Barcelona lijkt hem wellicht een mooie uitdaging voor de toekomst, al kan Piqué daar momenteel nog weinig over zeggen. "Ik weet niet of ik ooit president van deze club zal zijn. Ik dit moment voel ik mij boven alles nog steeds voetballer en daar geniet ik nog steeds van. Mocht ik het voorzitterschap ooit als doelstelling hebben, dan zal ik er ook alles aan doen om die positie in handen te krijgen. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne heb ik er ook meer bij stilgestaan, zeker tijdens de debatten tussen de drie kandidaten (Joan Laporta, Toni Freixa en Víctor Font, red.). Het was een waardige strijd en ik hoop dat Laporta zijn plannen tot uitvoering kan brengen."

Piqué verlegt de aandacht vervolgens weer naar zijn streven om uit tegen Real zijn comeback te maken. Dat het Santiago Bernabéu leeg zal zijn tijdens het bezoek van Barcelona, vanwege de coronacrisis die ook Spanje treft, is voor de verdediger haast onverteerbaar. "Voor ons is het van cruciaal belang om voor publiek te spelen. Daar doe je het als speler uiteindelijk allemaal voor. Tijdens deze pandemie dringt pas echt door dat de meeste wedstrijden op een soort training lijken", aldus Piqué.