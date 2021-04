‘Juventus overweegt ontslag Pirlo; komende twee duels cruciaal’

Donderdag, 1 april 2021 om 10:37 • Yanick Vos

Andrea Pirlo is volgens La Gazzetta dello Sport niet meer zeker van zijn baan als trainer van Juventus. Door tegenvallende prestaties dit seizoen is zijn positie steeds verder onder druk komen te staan. Na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen FC Porto zei Pirlo niet te vrezen voor ontslag, maar het vertrouwen van de clubleiding lijkt af te brokkelen. Volgens de roze sportkrant wordt hij ontslagen bij ‘slechte resultaten’ tegen Torino en Napoli.

Met een achterstand van tien punten op koploper Internazionale lijkt Juventus met nog tien wedstrijden voor de boeg weinig kans meer te maken op titelprolongatie. Na negen landstitels op rij dreigt de Italiaans recordkampioen dit seizoen mis te grijpen. Vorige maand werd la Vecchia Signora voor het derde jaar op rij in een relatief vroeg stadium uitgeschakeld in de Champions League. Alleen het winnen van de Coppa Italia lijkt het seizoen nog enige glans te kunnen geven. Of Pirlo op 19 mei nog langs de lijn staat in het San Siro bij de finale tegen Atalanta is nog maar de vraag.

Na de interlandperiode pakt Juventus zaterdag de draad weer op tegen Torino. Na de uitwedstrijd in het Stadio Grande Torino, volgt woensdag een inhaalwedstrijd tegen Napoli. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn deze twee wedstrijden cruciaal voor de toekomst van de 41-jarige Pirlo bij Juventus. De krant verwacht een breuk tussen club en trainer bij twee ‘negatieve resultaten’ in de Serie A. Er wordt gedacht aan een ontslag, terwijl het ook niet wordt uitgesloten dat Pirlo zelf de handdoek in de ring gooit.

Mocht het daadwerkelijk tot een breuk komen, dan verwachten diverse Italiaanse media dat Pirlo’s assistent-trainer Igor Tudor het stokje tot aan het einde van het seizoen overneemt als interim-trainer. Het contract van Pirlo, die bezig is aan zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke, loopt door tot medio 2022. Pavel Nedved, vice-directeur van Juventus, sprak eerder al zijn steun uit richting Pirlo. "Hij zal volgend seizoen nog de coach van Juventus zijn", zei hij vorige maand nog in de Italiaanse media.