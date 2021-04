Mbappé houdt zich niet in: ‘Dat is best wel vermoeiend en irritant’

Donderdag, 1 april 2021 om 10:16 • Rian Rosendaal

De technische leiding van Paris Saint-Germain doet er achter de schermen alles aan om het tot 2022 lopende contract met Kylian Mbappé te verlengen. Technisch directeur Leonardo zei onlangs dat hij er vertrouwen in heeft dat de spits zijn toekomst aan de Franse grootmacht verbindt. Mbappé zelf voelt er echter weinig voor om zijn contractsituatie bij PSG in het openbaar te bespreken.

"Als er progressie zou zijn geboekt, dan had ik daar allang iets over gezegd", verklaart Mbappé, die woensdagavond met Frankrijk met 0-1 won van Bosnië en Herzegovina, tegenover RTL de huidige stand van zaken bij PSG. "Natuurlijk zal ik erover praten als ik een definitief besluit heb genomen." De sterspeler van de kwartfinalist in de Champions League voelt dat hij bij de media in Frankrijk en daarbuiten onder een vergrootglas ligt vanwege zijn prestaties en de aanhoudende geruchten over een voortijdig vertrek uit het Parc des Princes.

"De kritische benadering van de media is inderdaad best wel vermoeiend", geeft Mbappé ruiterlijk toe. "Zeker als je onder contract staat bij een club uit je eigen land en je altijd het uiterste van jezelf geeft voor de nationale ploeg. Dat begint na een tijdje wel te irriteren. Het is anders voor Franse spelers die in het buitenland actief zijn en alleen terugkeren voor wedstrijden van Frankrijk. Ik ben hier altijd en daardoor ook vaker onderwerp van gesprek. Dat is een heel andere situatie, maar ik wist dat dat zou gebeuren toen ik bij PSG tekende. We zullen zien hoe het allemaal uitpakt", aldus de nuchtere topschutter van Les Bleus.

Mbappé geeft toe dat de stroom in berichten in de media over zijn toekomst hem niet onberoerd laten. "Dat speelt natuurlijk een rol, maar het is niet alleen dat. Het belangrijkste is om je goed te voelen waar je bent en om elke dag plezier te hebben", zo besluit de PSG-vedette. Onder meer Mundo Deportivo meldde dinsdag dat PSG eisen stelt wat betreft een eventueel vertrek van Mbappé. Mocht Real Madrid de spits willen overnemen, dan moet men per se Vinícius Júnior in de deal betrekken. De vraagprijs voor Mbappé zou in dat geval zakken van 235 naar 165 miljoen euro. Le Parisien kwam dezelfde dag met de onthulling dat de aanvaller de Olympische Spelen van deze zomer wil overslaan om meer bedenktijd te vergaren voor zijn toekomst. Daarnaast wil hij na een lang seizoen een extra rustperiode inlassen, zo klonk het.