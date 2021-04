Uitspraak over Sneijder wekt verbazing: ‘Geen studiebol, daarom extra cursus’

Donderdag, 1 april 2021 om 09:38 • Rian Rosendaal

Raymond Verheijen vindt het vreemd dat spelers met veel interlands voor het Nederlands elftal een verkorte cursus krijgen op het moment dat ze het trainersvak willen ingaan. De markante inspanningsfysioloog is juist van mening dat voormalig topspelers in de beginfase van hun trainersloopbaan extra begeleiding en studie nodig hebben. Men moet eerst de nodige kennis opdoen over het vak van coachen, zo oordeelt Verheijen.

"Wat je in de voetbalwereld ziet, is dat spelers die heel veel interlands hebben gespeeld een verkorte cursus krijgen", schetst Verheijen de huidige situatie in een uitgebreid vraaggesprek met Voetbal International. Om gelijk een duidelijk oordeel te vellen: "Terwijl zij in werkelijkheid juist een verléngde cursus moeten krijgen. Een paar jaar geleden las ik een uitspraak van Bert van Marwijk die vond dat Wesley Sneijder een verkorte cursus moest krijgen, omdat hij niet zo’n studiebol was. Dat zou andersom moeten zijn." Verheijen legt uit waarom hij dat zo ziet: "Sneijder is niet zo’n studiebol en daarom moet hij een extra cursus krijgen. Veel mensen in de voetballerij denken dat het trainersvak een ervaringsvak is, terwijl het in werkelijkheid een kennisvak is."

Verheijen legt verder uit waarom hij vindt dat Van Marwijk met zijn uitspraak over Sneijder een 'denkfout' maakt. "Mensen die niet kennis maar ervaring als vertrekpunt nemen, denken dat Sneijder een verkorte cursus nodig heeft. Want hij heeft een ervaringsvoorsprong ten opzichte van trainers die niet op het hoogste niveau hebben gespeeld. Echter, Sneijder heeft in eerste instantie een kennisachterstand. Ex-voetballers hebben twintig jaar in een stramien geleefd van trainen en spelen. In die periode hebben de meesten geen boeken gelezen of een studie gevolgd", aldus de inspanningsfysioloog, die toegeeft dat trainers zonder ervaring als voetballer op topniveau 'de ongeschreven wetten van het voetbal' niet kennen.

"Je kunt hen vergelijken met de veertigjarige huisarts met tien jaar ervaring. Voor de ex-voetballer is dat andersom. Die heeft een kennisachterstand en is juist beter in het toepassen", legt Verheijen het wezenlijke verschil nog maar eens uit. "Als gevolg van hun gebrekkige kennis, verzanden veel oud-spelers als trainer in het toepassen van meningen en ervaringen uit het verleden. Ex-spelers als Frank de Boer en Wesley Sneijder zijn als trainer in feite te vergelijken met de medicijnman uit Afrika die ook heel veel ervaring had in het toepassen van onbetrouwbare informatie." Verheijen pleit dan ook voor een verlengde cursus voor voormalig topspelers. "Ex-spelers kunnen hun kennisachterstand alleen maar oplossen door te studeren tijdens een verlengde cursus."