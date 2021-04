Opvallende onthulling over Slot: ‘Die durft, hij had ook op Ajax kunnen wachten’

Donderdag, 1 april 2021 om 09:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:56

Feyenoord had Arne Slot niet bovenaan het lijstje staan in de zoektocht naar een opvolger van Dick Advocaat, zo onthult Algemeen Dagblad-verslaggever Mikos Gouka. De trainer zocht zelf contact met de clubleiding in De Kuip, waarna het balletje ging rollen. Toen bekend werd dat Slot met Feyenoord had gesproken, greep AZ in december keihard in. De oefenmeester werd enkele maanden geleden gelijk de laan uitgestuurd door het woedende bestuur in Alkmaar.

Gouka praat over het wel en wee van Feyenoord met journalist Hugo Borst, de auteur van het boek 'De Coolsingel bleef leeg', een boek dat 25 jaar geleden uitkwam. "Die durft. Hij had ook op Ajax kunnen wachten", verwijst Borst naar de manier waarop Slot in contact kwam met de Feyenoord-leiding. Gouka vult gelijk aan: "Sterker nog: het kamp-Slot heeft zelf contact gezocht. Het initiatief lag aan de kant van Slot. Hij wilde zelf naar Feyenoord." De voormalig AZ-coach tekende na de geslaagde onderhandelingen tussen alle betrokken partijen een tweejarig contract in Rotterdam-Zuid.

Borst omschrijft Slot als een 'interessante trainer'. "Hij durft", aldus de voetbalvolger uit Rotterdam. Desondanks waarschuwt hij voor al te veel optimisme bij de huidige nummer vijf in de Eredivisie. "Maar als ik Feyenoord ongevraagd een advies mag geven: zeg dat ze volgend seizoen ergens tussen plek zes en negen finishen. In seizoen twee haalt Slot Europees voetbal en in seizoen drie moet hij proberen mee te doen om de titel. Hou de verwachtingen laag", geeft Borst mee aan de beleidsbepalers van Feyenoord.

In de optiek van Borst verdient Slot tijd om iets op te bouwen in De Kuip. "Feyenoord wordt eens in de tien jaar kampioen. Ze moeten iets opbouwen. Ze gaan beter scouten. Ze renoveren de jeugdopleiding, want Stanley Brard was ook niet je van het en dan druk ik me nog mild uit. Slot moet ook niet ergens onderweg worden ontslagen. Tenzij hij gekke dingen doet", aldus Borst, die de club niet snel ziet meedoen om het kampioenschap in de Eredivisie. "De komende drie jaar blijft De Coolsingel leeg."