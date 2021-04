Frank de Boer krijgt onvoldoende na 0-7 zege: ‘Stel hem dan niet op’

Donderdag, 1 april 2021 om 07:05 • Laatste update: 07:08

Het Nederlands elftal sloot de afgelopen interlandperiode dinsdagavond af met een 0-7 overwinning op Gibraltar in de WK-kwalificatie. Oranje kwam in verdedigend opzicht geen moment in de problemen, maar had in de eerste helft veel moeite om te scoren. Barry van Galen is daarom kritisch in zijn beoordelingen als rapporteur van De Telegraaf. Denzel Dumfries en bondscoach Frank de Boer krijgen beiden een onvoldoende, terwijl de cijfers van Frenkie de Jong en Luuk de Jong ook niet om over naar huis te schrijven zijn.

Dankzij een doelpunt van Steven Berghuis op slag van rust ging Oranje rusten met een 0-1 voorsprong. De Boer greep halverwege de wedstrijd in en haalde Dumfries naar de kant ten faveure van Ryan Gravenberch. “Eigenlijk liep Denzel in de eerste helft alleen maar Berghuis in de weg, met wie hij totaal geen klik had”, aldus de oud-speler van onder meer AZ, die de aanvoerder van PSV beoordeelt met een vijf. “Hij kwam veel te vaak naar binnen, in plaats van het veld breed te houden en de achterlijn te halen, wat hij kan. Denzel heeft geen bal aan spits Luuk de Jong gegeven en dat was mede zijn taak.” Gravenberch speelde in de ogen van Van Galen daarentegen wel een goede wedstrijd en krijgt een zeven. De Ajacied speelde vooral ‘slimmer en gecontroleerder’. “Rende niet als een kip zonder kop naar voren, maar speelde snel handelend vanuit zijn positie en liet de bal het werk doen. Prima.”

De Jong stond in de punt van de aanval, maar kon geen potten breken. Van Galen zag de spits van Sevilla een ‘zeer ongelukkige’ eerste helft spelen en deelt aan hem een 5,5 uit. “Stond niet voor het doel wanneer hij er móést staan." De Jong tekende tien minuten na rust voor de 0-2. In de slotfase werd hij afgelost door Ryan Babel. Van Galen was ook niet onder de indruk van het spel van Frenkie de Jong. De Barcelona-middenvelder krijgt een 5,5 van Van Galen. “Met alle respect: een speler met zijn kwaliteiten had veel vaker mensen vrij voor de goal moeten zetten. Er zat totaal geen verrassing in zijn spel. Frenkie opereerde meer als een balansspeler, terwijl hij een geniale steekbal in huis heeft. Geen schot op doel, geen assist, dat kan gewoon niet voor een speler met zoveel klasse.”

Samen met Gravenberch krijgt Depay het hoogste cijfer: een zeven. Van Galen zag de Olympique Lyon-aanvoerder in de eerste helft nog wel ‘onder zijn kunnen’ spelen omdat hij ‘vooral met zichzelf bezig was’. “Maar in de tweede helft, zwervend van links naar rechts, maakte hij alles goed. Was balvast, verplaatste het spel snel en toverde een paar fraaie steekballen uit de hoge hoed. De Boer had zijn opstelling veel sneller moeten omzetten, aangezien Gibraltar de bus niet ’strak’ parkeerde.” Gevraagd naar het rapportcijfer van de bondscoach, komt Van Galen niet hoger uit dan een vijf. “Als Luuk de Jong niet goed wordt gebruikt, stel hem dan niet op. Tegen Gibraltar móét je met een behendige ’tien’ spelen. Met Memphis op die plek regende het gelijk doelpunten.”