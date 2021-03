Zahavi is van waarde voor Israël; Van 't Schip krijgt deksel op de neus

Woensdag, 31 maart 2021 om 22:51

Israël heeft woensdagavond de eerste overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. Mede door een treffer van PSV-aanvaller Eran Zahavi was de ploeg van bondscoach Willi Ruttensteiner met 1-4 te sterk voor Moldavië. Israël heeft nu vier punten in Groep F; Denemarken vestigde zich met een ruime 0-4 zege op Oostenrijk als koploper in de poule. Tegelijkertijd boekte bondscoach John van 't Schip met Griekenland een teleurstellend resultaat tegen Georgië in Groep B: 1-1. Griekenland staat daardoor op twee punten uit twee duels.

Moldavië – Israël 1-4

Moldavië, de nummer 177 van de FIFA-wereldranglijst, wacht sinds de 1-0 zege op Andorra van juni 2019 op een overwinning. Zondag bleek Denemarken nog met 8-0 te sterk, maar toch kwam Moldavië tegen Israël op voorsprong: in minuut 29 kreeg Catalin Carp de bal voor de voeten in het strafschopgebied nadat Eitan Tibi een corner niet goed wegwerkte. De Moldavische middenvelder profiteerde dankbaar van de situatie. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Zahavi voor de 1-1, nadat hij in het strafschopgebied werd bediend door Dor Pertez en Alexei Koselev, voormalig keeper van Fortuna Sittard, verschalkte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Moldavië moest kort na de pauze verder met tien man, toen Ion Nicolaescu bij een ruzie een flinke duw uitdeelde aan Loai Taha, die zelf geel kreeg voor zijn aandeel in het opstootje. Binnen zeven minuten profiteerden de bezoekers van het numerieke overtal. Zahavi stuitte van dichtbij op Koselev, waarna Manor Solomon scoorde in de rebound. Munas Dabbur maakte er 1-3 van toen Koselev de bal niet goed controleerde en Bibras Natcho bepaalde de eindstand. Bij Moldavië bleef Vitalie Damascan van RKC Waalwijk op de bank; Israël speelde behalve met Zahavi ook met Eli Dasa van Vitesse.

Oostenrijk – Denemarken 0-4

In een onderlinge strijd om de koppositie in Groep F had Denemarken het betere van het spel. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand leek halverwege de eerste helft op voorsprong te komen, toen een voorzet van Martin Braithwaite bij de tweede paal voor de voeten kwam bij Joakim Maehle. De linksback zag zijn inzet echter ternauwernood worden gered. Ook pogingen van Thomas Delaney en Christoph Baumgartner konden niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Het lukte Andreas Skov Olsen tien minuten na rust wel om te scoren. De aanvaller stond koud in het veld, toen hij bij de tweede paal werd gevonden door Delaney en koelbloedig afrondde in het dak van het doel: 0-1.

Na de pauze gooide Denemarken het duel in een tijdsbestek van tien minuten in het slot. Delaney zorgde wederom voor het voorbereidende werk en bediende dit keer Maehle, die niet faalde oog in oog met doelman Alexander Schlager en de bezoekers op 0-2 zette. Toen diezelfde Schlager niet veel later veel te wild inkwam na een dieptepass, schoof Pierre Höjbjerg op aangeven van Braithwaite de 0-3 in het lege doel. De eindstand werd bepaald door Skov Olsen, die de bal goed legde voor zijn linkerbeen en Schlager op fraaie wijze voor de vierde keer kansloos liet. Door de zege gaat Denemarken aan kop met negen punten uit drie duels en een doelsaldo van 14-0.

Griekenland – Georgië 1-1

Van 't Schip kende een basisplek toe aan Vangelis Pavlidis, die zondag met twee doelpunten nog de vriendschappelijke wedstrijd tegen Honduras (2-1) besliste. De aanvaller van Willem II maakte twintig minuten voor tijd plaats voor zijn competitiegenoot Giorgos Giakoumakis. Het stond toen nog 0-0, maar vijf minuten later leek Griekenland de wedstrijd naar zich toe te trekken. Otar Kakabadze werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Dimitrios Limnios vanaf de rechterflank. Georgië kwam echter langszij dankzij Khvicha Kvaratskhelia. De buitenspeler trok vanaf de linkerflank binnendoor, passeerde zijn bewaker en schoot vanbinnen het strafschopgebied hard raak.