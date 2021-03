Van der Vaart: ‘Ik dacht toen direct ‘wow’, dat had ik bij Ronaldo niet’

Woensdag, 31 maart 2021 om 21:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:27

Karim Benzema maakte bij Real Madrid meer indruk op Rafael van der Vaart dan Cristiano Ronaldo. In 2009 voegde Benzema zich bij de selectie van de Koninklijke en Van der Vaart raakte direct geïmponeerd door zijn kwaliteiten, vertelt hij woensdagavond bij Ziggo Sport. Kwalitatief komt Benzema dan ook niet tekort voor een plek in de selectie van Frankrijk, zo weet Van der Vaart, maar toch hoeft de spits al jarenlang niet op een uitnodiging van bondscoach Didier Deschamps te rekenen. Dinsdag werd bekend dat Benzema in oktober voor de rechter moet verschijnen vanwege een afpersingszaak.

Deschamps werd zondag na afloop van de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (0-2) gevraagd naar de situatie rond Benzema bij de nationale ploeg. "En dan wat betreft Benzema", begon de journalist in kwestie zijn vraag. "Nee, nee, zelfs hier?", pareerde de Franse bondscoach meteen met een knipoog. "We eindigen met de vorige vraag. Ik weet zeker dat iemand jou gevraagd heeft deze vraag te stellen. Waarschijnlijk een Franse journalist", aldus Deschamps, die meteen opstond en de persconferentie lachend verliet.

Benzema wordt al jaren niet meer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg en speelde zijn laatste interland op 8 oktober 2015. Aanleiding is een slepende afpersingszaak rond landgenoot Mathieu Valbuena. Een vriend van Benzema zou Valbuena in 2015 hebben gechanteerd met een seksvideo. De tape zou worden verwijderd in ruil voor 150.000 euro, waarna Benzema Valbuena onder druk zou hebben gezet om het bedrag over te maken. Benzema ontkent alle betrokkenheid rond de zaak, maar moet zich in oktober wel verantwoorden voor de rechter.

De 81-voudig international, die tot dusver 27 keer scoorde voor de Franse nationale ploeg, beleeft bij Real zijn tweede jeugd. Dit seizoen staat de teller op 17 treffers in 24 duels. In de studio van Ziggo Sport wordt de Fransman woensdagavond korte tijd belicht door Jack van Gelder en Van der Vaart, die er als analist aanwezig was. "Hij kwam in het jaar dat Kaká en Ronaldo werden gekocht", herinnert Van der Vaart zich. "Alle aandacht ging uit naar die twee, vooral naar Ronaldo natuurlijk, maar ik dacht bij Benzema echt: wow, wat een speler. Dat had ik bij Ronaldo niet bijvoorbeeld."

Dat neemt niet weg dat Van der Vaart ook van de Portugese superster onder de indruk was. "Dat is echt een machine. Die nam ook weleens een bal verkeerd aan, maar bij Benzema ging alles op gevoel. Het zag er ook zo gemakkelijk uit. Als ik hem nu zie, is hij echt topfit, dat was hij toen minder." Van der Vaart speelde zowel met Benzema als Ronaldo één seizoen samen, in het seizoen 2009/10. Real eindigde dat seizoen zonder prijzen, waarna Van der Vaart in de daaropvolgende zomer naar Tottenham Hotspur verkaste.