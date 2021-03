Duitsland maakt nieuw statement tegen Qatar: ‘Wij staan voor 30’

Woensdag, 31 maart 2021 om 21:05 • Laatste update: 21:11

De Duitse nationale ploeg heeft een nieuw statement gebracht tegen de situatie in Qatar. Voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië werd er door de selectie geposeerd met een spandoek met de tekst: ‘Wir für 30’, vrij vertaald ‘Wij staan voor 30’. Daarmee wordt verwezen naar de dertig artikelen van de Verklaring van de rechten van de mens.

Zo schrijft de Verklaring van de rechten van de mens bijvoorbeeld voor dat niemand het recht heeft welk mens dan ook zijn rechten en vrijheden te ontnemen. De Duitsers verwijzen daarmee naar de mensenrechtensituatie in Qatar, in het bijzonder voor de gastarbeiders. Het is het tweede statement van de Duitse nationale ploeg tegen de situatie in Qatar.

Voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland droegen de spelers zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'. Daarmee volgden de Duitsers Noorwegen, die in alle drie de WK-kwalificatiewedstrijden die deze week afgewerkt werden tijdens de warming-up en de volksliederen met een shirt een statement maakten. Ook Nederland, Denemarken en België deden dit, door tijdens de volksliederen shirts te dragen met de tekst ‘Football supports change’.